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16.07.2024, 16:30

Оперативно-профилактическое мероприятие "Орман" провели в Мангистау

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На территории лесного фонда Мангистауской области проводилось оперативно-профилактическое мероприятие "Орман", основная задача которого заключалась в обеспечении соблюдения правил пожарной безопасности на территории лесного фонда. Об этом на брифинге в Центре общественных коммуникаций сообщил директор Самского коммунального государственного учреждения по охране лесов и животного мира Парахат Кошкинбаев. 

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау
Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

По его информации, площадь территорий, подведомственных управлению природных ресурсов и регулирования природопользования (Сам, Бейнеу) составляет 253299 га. Из них площадь лесных запасов - 125938 га. 

За первую половину 2024 года на землях государственного лесного фонда проведены 52 рейда, еще пять рейдов прошли совместно с территориальной инспекцией, ДЧС Мангистауской области, управлением природных ресурсов и регулирования природопользования, районной полицией, а также районным отделом по чрезвычайным ситуациям. Сотрудники этих ведомств провели разъяснительные работы по пожарной безопасности. Были также организованы учебно-тренировочных работы. 

15 мая в шести километрах южнее села Сынгырлау Бейнеуского района были проведены республиканские командно-штабные учения «ӨРТ-2024", в которых были задействованы 50 сотрудников и 16 единиц спецтехники. Учения проведены на высоком уровне. Создан резервный запас горюче-смазочных материалов в объеме 4 тонны дизельного топлива, 2 тонны бензина на пожароопасный сезон, - проинформировал Парахат Кошкинбаев.

С его слов, в период наибольшей пожарной опасности на особом контроле находится комплекс мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, который проводится согласно плану. 

Главный специалист Управления Государственного пожарного контроля департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области Мейрбек Исаев в целях подготовки к пожароопасному периоду 29 апреля текущего года провел заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям, на котором были  рассмотрены вопросы повышения уровня готовности охранных служб к ликвидации лесных и степных пожаров, дан ряд поручений. 

По области всего 13 подразделений государственной противопожарной службы, которые осуществляют нормативную защиту 26 населенных пунктов, составляющих 91% населения. 

В селах Мангистауской области для реагирования на природные пожары созданы 36 добровольных противопожарных формирований в количестве 368 человек, имеется 78 единиц адаптивной техники и оборудования. 

По словам старшего инспектора заказника "Жабай ушкан" регионального природного парка Кызылсай Жулдызбека Есенгалиева, вопросы обеспечения противопожарной защиты в данных районах находятся на контроле.

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