В Актау прошло мероприятие «День демократии и национального единства»

Террористическая организация «Феттухлахси» 15 июля 2016 года попыталась организовать государственный переворот против народа и правительства Турции. Однако попытка не удалась. В настоящее время этот день отмечается как «День Победы».

На мероприятии выступил Генеральный консул Турецкой Республики в Актау Сабри Алптекин.

Уважаемые граждане, уважаемые гости, если мы посмотрим на историю турецкой страны, то она создала государство, которое сохраняет и защищает моральные ценности, являясь руководящей моделью прогресса человеческой цивилизации. В результате борьбы за независимость под руководством нашего великого лидера Гази Мустафы Кемаля Ататюрка была создана Турецкая Республика, которая за короткий период в 100 лет стала одной из важнейших держав мира. Такой успех слишком дорог для нас. Хотя внутренние и внешние враги пытались разрушить нашу страну, наш народ всегда преодолевал препятствия. Эта твердая позиция была продемонстрирована 15 июля 2016 года. Мы не забудем победу и борьбу нашего народа, - сказал Сабри Алптекин.