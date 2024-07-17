В Жанаозене прошло мероприятие для молодежи «ZHAS TALKS»

Проект «ZHAS TALKS» впервые реализован в формате TED-X для молодежи. Мероприятие организовано Жанаозенским городским молодежным ресурсным центром, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу областного управления молодежи.

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

В проекте формата TED-X «ZHAS TALKS» опытный психолог из Жанаозена Жанар Ермаганбетова дала свои советы молодым людям. Карина Тугельбековна, проходившая стажировку в Академии «НЬЮ-ЙОРК ФИЛЬМ», рассказала, как она попала в академию, про свой опыт за рубежом, а также дала полезную информацию молодым людям.

Маркетолог, сценарист Матжан Бектурган рассказал об изменениях в сфере маркетинга и эффективных способах продаж через социальные сети. В мероприятии принял участие Тимур Бектур, известный в регионе IT-педагог, который рассказал о возможностях и будущем искусственного интеллекта.

Основная цель мероприятия – повлиять на молодежь, дать возможность молодым людям найти свое место в обществе, пробудить интерес к сфере информационных технологий, добиться успеха за счет возможностей искусственного интеллекта, а также представить инновации в этой области.

В мероприятии приняли участие около 200 молодых людей, которые прислали свои интересные вопросы и получили на них ответы.