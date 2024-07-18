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18.07.2024, 10:08

В Мангистауской области откроются 4 школы

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К 1 сентября 2024 года в регионе за счет средств «Фонда поддержки образовательной инфраструктуры» откроются 4 школы на 4800 мест, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу областного управления образования.

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау
Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

Как в городе Актау, так и на территории Мунайлинского района будут построены 2 школы на 2400 мест. В связи с этим утверждена территория обслуживания школ, которые будут запущены в 2024 году.

1)  Актау, 18 микрорайон -  на 1200 мест для 18, 18А, 17 микрорайонов (82, 97, 97/1, 99, 93, 100, 102, 91, 103, 94, 104, 96, 112, 113, 217 , 116, 107, 217/1, 110, 203, 84, 83 дома), 20 микрорайона;

2) школа в 19А микрорайоне города Актау на 1200 мест - 19, 19А, 20, 20А микрорайоны.

3) школа на 1200 мест в жилом массиве "Кызылтобе-2" Кызылтобинского сельского округа Мунайлинского района - с участка №1105 по участок №2034 в жилом массиве "Кызылтобе-2";

4) школа на 1200 мест в жилом массиве "Алау" Баскудыкского сельского округа Мунайлинского района - кварталы №1, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14 в Баскудыкском сельском округе. 

Кроме того, до конца года в рамках нацпроекта «Комфортная школа» будут запущены 5 школ. Это 4 школы на 3900 мест в городе Актау, 1 школа на 1200 мест в Мунайлинском районе. В связи с этим утверждена территория обслуживания школ, которые будут открыты в 2024 году.

1)  Актау, 33 микрорайон на 1500 мест - 30, 33, 38, 39 микрорайоны.

2) Актау, 17 микрорайон на 900 мест – 17, 17 А, 16 микрорайоны.

3) школа в 19 микрорайоне Актау на 1200 мест - 19, 19 а, 20, 20 а микрорайоны. 

4) школа на 300 мест п. "Рауан" города Актау – пос.Рауан;

5) Школа на 1200 мест в Батырском сельском округе Мунайлинского района - весь микрорайон "Хазар" в Батырском сельском округе.

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