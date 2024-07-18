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18.07.2024, 10:09

Нурдаулет Килыбай принял представителя Госдепартамента США

Госинформзаказ 0 0

Вчера, 17 июля, состоялась встреча акима Мангистауской области Нурдаулета Килыбая и исполняющего обязанности специального координатора Государственного департамента США по глобальному партнерству по инфраструктурным инвестициям (PGI) Хелайны Матца, сообщает пресс-служба акима области.

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау
Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

На встрече стороны обсудили вопросы дальнейшего укрепления экономических и инвестиционных  связей с учетом уровня расширенного стратегического партнерства между Казахстаном и США.

Хелайна Матца выразила заинтересованность в дальнейшем развитии взаимовыгодного партнерства Америки и Казахстана.

В ходе встречи аким области Нурдаулет Килыбай отметил, что сегодня перед местными исполнительными органами стоит основная цель - превратить город Актау в туристический центр, используя международный опыт в привлечении инвестиций.

 Одним из приоритетных направлений экономики региона является сфера транспорта и логистики. Работа в этом направлении идет полным ходом. А в будущем направление с большим потенциалом - туризм. Реализация проектов находится под пристальным контролем главы государства. Сегодня перед нами стоит задача превратить Мангистауский регион, особенно город Актау, в туристический центр, привлекая иностранных инвесторов и приобретая зарубежный опыт. Как вы сами сказали, у нас высокий потенциал не только транспортной логистики, но и сельского хозяйства. В этом направлении тоже идет работа, - сказал Нурдаулет Килыбай.

Стоит отметить, что в ходе рабочей поездки в регион Хелайна Матца ознакомилась с деятельностью  ТОО «Порт Курык» в Каракиянском районе, АО «НК «Актауский морской торговый порт», АО «КазАзот» и ТОО «НМСК» Казмортрансфлот».

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Комментарии

4 комментарий(ев)
Банкир
Банкир
прогиб засчитан
18.07.2024, 17:45
Ingul
Ingul
Есть такая пословица: "Пусти свинью за стоя- она и ноги на стол". Дружба с США обычно плохо заканчивается. Даже своего союзника -"Европейский союз" пострадал. Взорвали газопровод "Северный поток", заставили покупать их дорогой сжиженный газ,, санкции и т.д. и "посадили" экономики этих стран, прежде всего Германии.
18.07.2024, 12:02
Ingul
Ingul
Есть такая пословица: "Пусти свинью за стоя- она и ноги на стол". Дружба с США обычно плохо заканчивается. Даже своего союзника -"Европейский союз" пострадал. Взорвали газопровод "Северный поток", заставили покупать их дорогой сжиженный газ,, санкции и т.д. и "посадили" экономики этих стран, прежде всего Германии.
18.07.2024, 12:01
ЁмоЁ
ЁмоЁ
Партнёрство с пендосией- любой каприз за их бумажки... Где то черноземные земли им инвестировали, а у нас могёт быть впадину Карагие для начала ?
18.07.2024, 05:46
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