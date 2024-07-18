Нурдаулет Килыбай принял представителя Госдепартамента США

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

На встрече стороны обсудили вопросы дальнейшего укрепления экономических и инвестиционных связей с учетом уровня расширенного стратегического партнерства между Казахстаном и США.

Хелайна Матца выразила заинтересованность в дальнейшем развитии взаимовыгодного партнерства Америки и Казахстана.

В ходе встречи аким области Нурдаулет Килыбай отметил, что сегодня перед местными исполнительными органами стоит основная цель - превратить город Актау в туристический центр, используя международный опыт в привлечении инвестиций.

Одним из приоритетных направлений экономики региона является сфера транспорта и логистики. Работа в этом направлении идет полным ходом. А в будущем направление с большим потенциалом - туризм. Реализация проектов находится под пристальным контролем главы государства. Сегодня перед нами стоит задача превратить Мангистауский регион, особенно город Актау, в туристический центр, привлекая иностранных инвесторов и приобретая зарубежный опыт. Как вы сами сказали, у нас высокий потенциал не только транспортной логистики, но и сельского хозяйства. В этом направлении тоже идет работа, - сказал Нурдаулет Килыбай.

Стоит отметить, что в ходе рабочей поездки в регион Хелайна Матца ознакомилась с деятельностью ТОО «Порт Курык» в Каракиянском районе, АО «НК «Актауский морской торговый порт», АО «КазАзот» и ТОО «НМСК» Казмортрансфлот».