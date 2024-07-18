Мангистау активно продолжает участвовать в акции «Таза Қазақстан»

В рамках инициированной Главой государства республиканской акции «Таза Қазақстан» жители региона на постоянной основе принимают активное участие по благоустройству родного края. Об этом сообщает Цент общественных коммуникаций Мангистауской области.

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

Сегодня на очередные субботники вышли жители во всех уголках Мангистауской области. Экологические мероприятия собрали сотни участников, среди которых представители местных властей, общественных организаций, волонтеры, студенты, активисты и просто неравнодушные граждане.

Главная цель - привлечь внимание к вопросам экологии и необходимости бережного отношения к окружающей среде.

В Мунайлинском районе акция проводилась на 5 территориях района: ущелье Ыбықты сай, территория вокруг зоны отдыха «Өмір глэмпинг», окрестности озера Малая Оймаша, территория вокруг полигона твердых бытовых отходов в селе Баянды и территория полигона «Союз» в селе Баскудык.

В данной акции активно участвовали 18 учреждений района. В результате акции, в которой было задействовано более 400 человек и 18 единиц спецтехники, вывезено 36 тонн мусора.

Так, из урочища Ыбыкты сай было вывезено 8 тонн мусора, вблизи ТБО села Баянды – 3 тонны, с полигона «Союз» – 16 тонн, с берега моря – 1 тонна, вблизи озера Малая Оймаша – 8 тонн.

Значимость проведения общенациональной кампании «Таза Қазақстан» Глава государства подчеркнул в ходе выступления на ежегодной сессии Ассамблеи народа Казахстана. Президент страны обратил особое внимание на то, что состояние окружающей среды - это общая ответственность. Данная акция проводилась одновременно в 5 местах и будет продолжена в будущем, - подчеркнул лидер молодежи области Фазылбек Абылай.

Следует отметить, в республиканской акции «Таза Қазақстан» на текущий период были задействованы государственные учреждения и частные организации, крестьянские хозяйства, молодежь, волонтерские и неправительственные организации, депутаты маслихатов, представители КСК, ОСИ. Всего приняло участие более 30 тыс. человек, благоустроено 49 скверов, парков, вывезено 1 190 тонн мусора, посажено более 9,5 тыс. деревьев и кустарников.