В Мунайлинском районе прошла экологическая акция «Таза Қазақстан». Акция проводилась в селе Атамекен, близ озера Малая Оймаша и в других местах. Об этом сообщает Центр общественных коммуникаций Мангистауской области.

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

В работе по уборке у озера приняли участие структурные подразделения акимата района и сотрудники государственных учреждений района, сотрудники акимата сельского округа Атамекен, члены Мунайлинского районного филиала партии AMANAT, которые выразили неравнодушие к чистоте района.

В акции по уборке приняли участие около 50 человек, которые вывезли более 8 тонн мусора.

Поскольку окрестности озера Оймаша представляют собой открытую площадку, часто возникают факты утилизации строительных отходов. Наш основной план — не допустить попадания мусора на бесхозную землю. Площадь, которую мы очищаем, составляет 2 гектара. С помощью граждан, принявших участие в акции по уборке, было вывезено около 8 тонн мусора. Приглашаем жителей села принять участие в подобных мероприятиях по уборке, — сказал аким села Атамекен Ерлан Кайнаров.

Данная акция проводилась одновременно в 5 местах по району и будет продолжена в дальнейшем.