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18.07.2024, 18:02

Защита прав потребителей: от мангистаусцев принято почти 700 обращений

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Около 700 обращений поступило с начала года в департамент по защите прав потребителей Мангистауской области, сообщила в ходе брифинга в Центре общественных коммуникаций главный специалист ведомства Акбота Картбай.

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау
Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

По информации спикера, больше всего обращений было связано со сферой розничных услуг - 278 и электронной торговлей - 256. Всё также часто мангистаусцы жалуются на пункты общественного питания, таких обращений было 38. Много жалоб и в сфере жилищно-коммунального хозяйства - 35.

Далее, как информирует спикер, 30 обращений зарегистрировано в сфере бытовых услуг, 11 – в сфере услуг связи. Девять человек пожаловались на медицинские услуги, еще семерых не устроили транспортные услуги. 

Всего жалоб за первую половину года - 671. Большая часть из них направлена в письменном виде. Ещё 91 гражданин обратился в департамент через телеграмм-бот, 145 человек решили свои проблемы на личном приеме, а 118 мангистаусцев воспользовались «горячей линией».

На данный момент 210 обращений удовлетворены, а по 318-ти даны разъяснения.

Анализ поступивших жалоб в сфере защиты прав потребителей говорит о том, что ещё немало проблем возникает из-за приобретения некачественных товаров. Возникают сложности в плане обмена и возврата таких  товаров. Потребители также жалуются на некачественное оказание бытовых услуг, включая изготовление и ремонт мебели. В этом же списке сфера транспортных услуг, где, в частности, люди не могут возвратить деньги при сдаче билетов.  Актуальны также вопросы по досудебному урегулированию отношений. Отмечу, что  за последний месяц увеличилось количество жалоб на работу электронной площадки ТОО "Wildberries" - 56. Все они удовлетворены, - проинформировала Акбота Картбай.

Она также рассказала, что возбуждено административное дело в отношении 58 субъектов предпринимательства, нарушивших Закон  "О регулировании торговой деятельности". Речь в том числе идет о реализации товара, цены которого выставлены на внутренних и (или) внешних витринах торгового объекта, без указания цены в тенге.

Отметим, что жители области, чьи права были нарушены, могут обратиться с жалобой на онлайн-платформу e-tutynushy.kz. Здесь же содержится информация о правах потребителей. Кроме того, граждане могут напрямую обратиться к представителям торговой организации.

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