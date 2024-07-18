Защита прав потребителей: от мангистаусцев принято почти 700 обращений

Около 700 обращений поступило с начала года в департамент по защите прав потребителей Мангистауской области, сообщила в ходе брифинга в Центре общественных коммуникаций главный специалист ведомства Акбота Картбай.

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

По информации спикера, больше всего обращений было связано со сферой розничных услуг - 278 и электронной торговлей - 256. Всё также часто мангистаусцы жалуются на пункты общественного питания, таких обращений было 38. Много жалоб и в сфере жилищно-коммунального хозяйства - 35.

Далее, как информирует спикер, 30 обращений зарегистрировано в сфере бытовых услуг, 11 – в сфере услуг связи. Девять человек пожаловались на медицинские услуги, еще семерых не устроили транспортные услуги.

Всего жалоб за первую половину года - 671. Большая часть из них направлена в письменном виде. Ещё 91 гражданин обратился в департамент через телеграмм-бот, 145 человек решили свои проблемы на личном приеме, а 118 мангистаусцев воспользовались «горячей линией».

На данный момент 210 обращений удовлетворены, а по 318-ти даны разъяснения.

Анализ поступивших жалоб в сфере защиты прав потребителей говорит о том, что ещё немало проблем возникает из-за приобретения некачественных товаров. Возникают сложности в плане обмена и возврата таких товаров. Потребители также жалуются на некачественное оказание бытовых услуг, включая изготовление и ремонт мебели. В этом же списке сфера транспортных услуг, где, в частности, люди не могут возвратить деньги при сдаче билетов. Актуальны также вопросы по досудебному урегулированию отношений. Отмечу, что за последний месяц увеличилось количество жалоб на работу электронной площадки ТОО "Wildberries" - 56. Все они удовлетворены, - проинформировала Акбота Картбай.

Она также рассказала, что возбуждено административное дело в отношении 58 субъектов предпринимательства, нарушивших Закон "О регулировании торговой деятельности". Речь в том числе идет о реализации товара, цены которого выставлены на внутренних и (или) внешних витринах торгового объекта, без указания цены в тенге.

Отметим, что жители области, чьи права были нарушены, могут обратиться с жалобой на онлайн-платформу e-tutynushy.kz. Здесь же содержится информация о правах потребителей. Кроме того, граждане могут напрямую обратиться к представителям торговой организации.