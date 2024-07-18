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18.07.2024, 18:04

В Актау двор жилого комплекса превратился в зеленый оазис

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В Актау двор жилого комплекса «Туран», расположенного в 19 микрорайоне, превратился в зеленый оазис. Работы по поливу и уходу за зелеными насаждениями выполняет объединение собственников имущества образцового жилого комплекса, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау
Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

В жилом комплексе «Туран», расположенном в 19 микрорайоне Актау, расположено 195 квартир. Жилой дом состоит из блоков А, В и С, и включает в себя восемь подъездов. Жители ЖК «Туран» заключили договор с сервисной компанией для проведения работ по содержанию дома. По словам председателя объединения собственников имущества данного жилого комплекса Жандоса Шарипхана, во дворе дома установлена автоматизированная система полива зеленых насаждений.

Я, Жандос Шарипхан, председатель объединения собственников имущества жилого комплекса «Туран», также являюсь его жителем. Мы постоянно следим за озеленением и благоустройством. Во дворе жилого дома установлена автоматизированная система для полива зеленых насаждений, которые растут на специально завезенных плодородных почвах. Сервисная компания в соответствии с заключенным договором выполняет работы по содержанию территории. Сотрудники убирают двор и подъезды жилого дома пять дней в неделю. В некоторых случаях, по просьбам жителей, они проводят и внедоговорные мероприятия. У объединения собственников имущества есть специальный чат с жителями для решения вопросов, - сказал председатель объединения собственников имущества Жандос Шарипхан.

По словам главного инженера сервисной компании Азамата Саркенова, работает специальная диспетчерская служба, которая отвечает на обращения жителей.

 В случае возникновения каких-либо проблем со стороны населения диспетчерская служба работает круглосуточно. По получению запроса от жителя на решение вопроса выезжает опытный работник. Жителям также направляют предварительные объявления по поводу предстоящих ремонтных или других работ, - сообщил главный инженер сервисной компании Азамат Саркенов.

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Комментарии

3 комментарий(ев)
Good Citizen
Good Citizen
очень интересно знать во сколько обходится для жителей эта красота? какой тариф за кв.м?
19.07.2024, 03:52
motor
motor
ОСИ нормальное!
18.07.2024, 18:19
Банкир
Банкир
Молодцы!!! Просто великолепно!
18.07.2024, 17:42
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