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19.07.2024, 11:44

Закон Республики Казахстан «О противодействии торговле людьми»

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Главой государства 5 июля текущего года подписан Закон Республики Казахстан «О противодействии торговле людьми», который содержит новый понятийный аппарат, ранее на законодательном уровне не установленный и впервые включающий такие понятия, как «жертва торговли людьми», «потенциальная жертва торговли людьми», «субъекты противодействия торговле людьми» и другие.

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау
Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

Так, при разработке Закона определены основные подходы. Внедрен международный опыт – концепция четырех «П»: партнерство, предупреждение, преследование и помощь жертвам.

К примеру, первое - это формирование системы противодействия торговле людьми, включающей комплексную работу государственных органов и гражданского сектора, Межведомственной и региональных комиссий по противодействию торговле людьми и основы международного сотрудничества.

Второе - совершенствование механизмов профилактики, в частности, проведение оценки рисков и мер предупреждения. Это предусматривает анализ причин, способствующих торговле людьми, проведение исследования форм и масштабов ее распространения для последующей минимизации и принятия действенных мер.

Третье – преследование. В Законе вводится отсылочная норма на уголовное законодательство, предусматривающее ответственность за все формы торговли людьми, включая принудительный труд, попрошайничество, сексуальную эксплуатацию и извлечение органов.

Четвертое - жертва ориентированный подход. Защита и помощь жертвам торговли людьми является обязательной нормой многих ратифицированных международных договоров. Закон позволит жертве лучше понимать свои права и меры защиты со стороны государства. Гарантии защиты прав и интересов жертв будут стимулировать их к обращению в полицию и способствовать доведению дел до суда. Все права жертв торговли людьми, которые действуют на сегодня, сохранены и отражены в Законе.

Закон вводится в действие по истечении 60 календарных дней после дня его первого официального опубликования, то есть 5 сентября текущего года.

Криминализируются новые составы преступлений, связанные с торговлей людьми

Главой государства 5 июля текущего года подписан Закон Республики Казахстан «О противодействии торговле людьми», который вступит в силу по истечении 60 календарных дней после дня его первого официального опубликования, то есть 5 сентября текущего года.

В его рамках в Уголовный кодекс вводится новая категория преступлений - преступления, связанные с торговлей людьми, и внедряется новое понятие «иные услуги сексуального характера», в том числе дистанционно в режиме реального времени посредством сети Интернет.

Также вводится уголовная ответственность за:
     • вовлечение лиц, в том числе несовершеннолетних, в оказание иных услуг сексуального характера, а равно сводничество для этих целей;
     • пропаганду и (или) рекламу проституции, иных услуг сексуального характера в целях вовлечения в эту деятельность, а равно в целях сводничества;
     • организацию или содержание притонов для занятия проституцией, оказания иных услуг сексуального характера и сводничество посредством использования сетей телекоммуникаций, в том числе Интернета.

Данные меры позволят привлекать организаторов к ответственности по статьям 134, 308 и 309 УК, и 450 КоАП РК.
Помимо этого, Законом вводится уголовная ответственность за получение услуги проституции, иной услуги сексуального характера, оказываемой заведомо несовершеннолетним лицом. Это позволит привлекать к ответственности по статье 122 УК РК.

Исключается освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением по преступлениям, связанным с торговлей людьми. Уголовно-процессуальный кодекс дополняется правом потерпевшего на получение специальных социальных услуг.

В Кодекс об административных правонарушениях вводится ответственность должностных лиц медицинских организаций и организаций, осуществляющих функции по защите прав ребенка, за несообщение в орган, осуществляющий функции по опеке или попечительству, и прокуратуру о фактах оставления новорожденного, поступления и доставления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

 

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