Врачи из Астаны и Алматы бесплатно примут жителей Мангистау

С 23 по 26 июля в Мангистау пройдут «Дни Медицинского центра УДП РК». В регион приедут медики из Алматы и Астаны, передает пресс-служба мангистауской областной многопрофильной больницы.

фото пресс-службы МОМБ

Главная цель поездки - обмен опытом и передача современных методов в профилактике, диагностике и лечении заболеваний, в области оздоровления, а также расширение научно-клинического сотрудничества с медицинскими учреждениями области.

Высококвалифицированные специалисты окажут бесплатную практическую и консультативно-методическую помощь населению области, проведут практические занятия и мастер-классы в лечебных учреждениях региона.

Информация о приеме пациентов в Мангистауской областной многопрофильной больнице:

* Врач-эпилептолог БМЦ УДП РК города Астана Газиз Кыргызбай примет пациентов 23 июля с 09:00 до 16:30 (пациенты принимаются только при наличии ЭЭГ и МРТ);

• Врач-эндокринолог «Национального госпиталя» города Алматы Асем Ибраева проведет консультации 23 июля с 09:00 до 13:00.

• Врач-пульмонолог «Национального госпиталя» города Алматы Бибинур Рахметова проведет консультации 24 июля с 09:00 до 12:00.

* Профессор, доцент, врач-кардиолог «Национального госпиталя» Алматы Кайрат Карибаев проведет консультации 25 июля с 09:00 до 12:00.

* Врач центра аллергологии БМЦ УДП РК города Астана Ботагоз Давлетова проведет консультации 25 июля с 14:00 до 16:30.

* Врач-уролог, заведующий 4 хирургическим отделением БМЦ УДП РК города Астана Бахтияр Касымов проведет консультации 25 июля с 14:00 до 16:30.

Предварительно на прием к врачу можно записаться по номеру сервисной службы: 8 (7292) 210 317.