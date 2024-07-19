Фонд «AYALA» подарил Мангистаускому областному перинатальному центру диагностический инструмент

Благотворительный фонд «AYALA» подарил Мангистаускому областному перинатальному центру специальный диагностический инструмент – ретинальную камеру в рамках проекта «Я вижу мир», сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу областного управления здравоохранения.

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

Асель Шарипова, кандидат медицинских наук, врач-офтальмолог, инициатор республиканского проекта «Ретинопатия недоношенных», в отделениях детской реанимации и 2-го этапа оздоровления центра диагностировала около 30 недоношенных детей, у которых возможна патология зрения.

В исследовании приняла участие врач-неонатолог-офтальмолог центра Дарибаева Гульшат, прошедшая специальную подготовку и получившая практическую лекцию от квалифицированного специалиста.

Этот проект, открытый для снижения инвалидности малышей, позволяет улучшить зрение новорожденных детей, а также выявить патологии глаз на ранней стадии и спасти их от слепоты. Одним из преимуществ ретинальной камеры является то, что родителям можно визуально показать сетчатку ребенка. При отображении изображения на мониторе изменения сетчатки очень четко видны.