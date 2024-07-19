В Актау коллектив ясли-сада высадил во дворе учреждения 135 цветов

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

Работники ясли-сада вовлекают малышей в работу по озеленению и благоустройству. Во дворе ясли-сада растут розы, сирень, петунии, хризантемы и ромашки. Также на территории детского сада растут плодовые деревья - груши, вишни, яблоки и айва. По словам директора ясли-сада №60 «Ертөстік» Гульнары Шингалиевой, в озеленении территории принимают участие как садовник, так и сотрудники.