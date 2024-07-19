В Актау коллектив ясли-сада высадил во дворе учреждения 135 цветов

В 28А микрорайоне Актау коллектив ясли-сада №60 «Ертөстік» высадил 135 разнообразных цветов, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу акимата города.
Работники ясли-сада вовлекают малышей в работу по озеленению и благоустройству. Во дворе ясли-сада растут розы, сирень, петунии, хризантемы и ромашки. Также на территории детского сада растут плодовые деревья - груши, вишни, яблоки и айва. По словам директора ясли-сада №60 «Ертөстік» Гульнары Шингалиевой, в озеленении территории принимают участие как садовник, так и сотрудники.
В ясли-саду №60 «Ертөстік» воспитываются 320 детей. С целью привития детям любви к окружающей среде и приобщения к труду вместе с ними в весенний период были посажены фруктовые деревья. Садовник следит за работой по уходу за зелеными насаждениями, а в уборке территории также принимают участие и работники ясли-сада. Во дворе проводятся работы по рыхлению почвы, поливу зеленых насаждений и очистке от мусора, - рассказала директор ясли-сада №60 «Ертөстік» Гульнар Шингалиева.
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