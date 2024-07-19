Качество жизни на селе: какие проекты реализованы в Мангистау

В Мангистауской области за последние 5 лет были профинансированы социальные проекты неправительственных организаций, которые смогли улучшить жизнь местных жителей, сообщает Центр общественных коммуникаций.

Фото из архива Lada.kz

Так, природный парк «Кызылсай» обзавелся двумя скоростными катерами, а Дом культуры в Бейнеу – новыми музыкальными инструментами. Благодаря проектам более сотни педагогов освоили английский язык, а одна из жительниц региона смогла открыть центр, чтобы помогать детям с аутизмом адаптироваться в обществе. Идеи местных жителей удалось воплотить в жизнь благодаря финансовой поддержке ТОО «Тенгизшевройл».

Для ТОО 2018-2022 годы были важными, поскольку изготовление сборных модульных эстакад осуществлялось на производственной площадке «Ерсай», часть маршрута транспортировки грузов для Проекта, а также разгрузка и временное хранение инертных грузов осуществлялись в Мангистау, было принято решение поддержать ряд социальных проектов в этом регионе.

В частности, реализован ряд экологических проектов. Так, ТШО передал государственному региональному природному парку «Кызылсай» два скоростных катера, а также на 45 миллионов тенге приобрел фотоловушки, рации, бинокли, дроны и другое спецоборудование, направленное на природоохранные цели. Еще для сотрудников парка, занимающихся сохранением популяции уникального животного и растительного мира, приобретено 7 передвижных жилых вагонов.

ТШО уделяет внимание и поддержке проектов в сфере культуры. В ноябре 2018 года компания подарила музыкальное оборудование и сцену для Дома культуры с. Боранкул Бейнеуского района на общую сумму более 18 млн тенге. Так, сельский очаг культуры пополнился акустической системой и музыкальными инструментами, а у местных жителей появилась возможность развивать творческие способности уже на новом современном уровне.

А в честь 45-летия Каракиянского района недропользователь поддержал заявку на оказание спонсорской помощи в приобретении сценических костюмов для Дома культуры с. Курык на общую сумму 3 млн тенге, а также музыкального оборудования на сумму более 6 млн тенге. Все это было сделано за счет бюджета ПБР.

Отмечено также, что на протяжении трех лет с 2018 года в области реализовывалась программа социальных инвестиций, направленная на развитие и улучшение качества здравоохранения, образования, социального предпринимательства и инфраструктуры области. В течение этого периода ТШО поддержал 15 проектов на общую сумму 2,4 миллиона долларов США. Из них 9 проектов успешно реализовали местные некоммерческие организации (НПО). В качестве партнёров для реализации этих инициатив ТШО привлек НПО и общественные организации Мангистау.

Благодаря этим проектам жители Мангистауской области испытали ощутимые изменения в социальном развитии в своих населенных пунктах. Мероприятия, организованные НПО, привнесли радость и оптимизм в повседневную жизнь. Успешная реализация проектов стала ярким примером эффективного сотрудничества между ТШО и активными членами общества, что позволило достичь общей цели - улучшения благосостояния жителей региона, - подчеркнул общественный активист, депутат актауского городского маслихата Кирилл Осин.

Одним из ключевых направлений социальных инициатив ТШО является сфера образования. Благодаря сотрудничеству с Британским Советом более 100 учителей в Мангистауской области смогли повысить свою квалификацию, углубить знания английского языка и освоить основы STEM-обучения. Учителя отмечают, что благодаря этому проекту значительно возрос интерес их учеников к изучению наук в формате STEM и к английскому языку.

Ряд значимых проектов реализован и в сфере здравоохранения. Отмечено, что этот вопрос является приоритетным направлением в социальной политике компании. Так, благодаря финансовой поддержке компании НПО «Акбобек» обучил медицинских работников правильной коммуникации с легкоранимыми и мнительными подростками, а 20 врачей-гинекологов прошли обучение правильному взаимодействию с девочками-подростками, учитывая не только их физиологическое, но и психоэмоциональное развитие.

В рамках ПСИ были реализованы проекты и для людей с ограниченными возможностями. Благодаря работе общественного фонда «Шаңырақ» 40 особенных детей прошли реабилитацию. Для ребят было организовано STEM-обучение, занятия по АРТ-терапии, рукоделию, а также аппаратному лечению с помощью оборудования по биоаккустической коррекции мозга.

В рамках программы «Жаркыра» жительница Актау Мадина Махутова инициировала проект, направленный на реабилитацию детей с особыми потребностями, он помогает ребятам адаптироваться к социальной среде, прививает навыки самообслуживания, что несомненно помогает их родителям. А Гульбаршин Карабалина открыла центр «Періште», где помогала детям-аутистам адаптироваться в обществе, чтобы они смогли в дальнейшем работать, учиться и жить полноценной жизнью.

В рамках проекта по здравоохранению, реализованному Ассоциацией семейных врачей Казахстана, поликлиника в Курыке преобразилась до уровня современных стандартов. Пациенты почувствовали значительную разницу, пользуясь комфортной зоной ожидания, детским уголком, специальными условиями для людей с ограниченными возможностями. Условия были созданы и для медицинского персонала.

В рамках проекта совершенно нового образца «Общественные пространства» жители могли сами принимать участие в благоустройстве своих дворов. Эти мероприятия включали в себя озеленение, установку детских и спортивных площадок, а также ремонт и обновление общественных пространств. Из многочисленных заявок были утверждены 28 проектов в 4 населенных пунктах. К примеру, в селе Курык и его окрестностях жители активно создавали условия для обеспечения досуга детей и благоустройства территорий, а в Форт-Шевченко обустроили кабинет психолога для детей, заменили мусорные ящики и построили детскую площадку. В Баутино построили несколько детских площадок и облагородили пляж. В Боранкуле жители обустроили детские площадки в детских садах, логопедический кабинет, спортивные площадки для детей и построили 2 футбольных поля. При финансировании ТШО был завершен ремонт участка автодороги «Сарыкамыс-Опорный» протяжённостью 14,8 км. Дорога проходит рядом с селом Боранкул, жители которого остались довольны качеством работ.

В 2020 году пандемия коронавируса заставила всех приспосабливаться к новым условиям, и бизнес на дому стал важным источником дохода. В целях развития сельских женщин общественный фонд «Жастар Жетістіктері» организовал онлайн-курсы для 150 девушек и женщин из Актау, сел Боранкул, Баутино и Курык. На платформах Webex и Zoom они учились основам предпринимательства и ведению домашнего бизнеса. В рамках проекта участницы освоили швейное дело и пэчворк (лоскутное шитье), гидропонику и сыроварение, что позволило им начать собственное дело на дому. По сей день участницы проекта активно используют полученные знания и навыки, - отметили в компании.

Добавим, что через поддержку образования, здравоохранения и охраны окружающей среды ТШО способствует улучшению качества жизни местных жителей, что в свою очередь способствует укреплению социальной стабильности и устойчивому развитию региона.