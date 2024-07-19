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19.07.2024, 18:21

Качество жизни на селе: какие проекты реализованы в Мангистау

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В Мангистауской области за последние 5 лет были профинансированы социальные проекты неправительственных организаций, которые смогли улучшить жизнь местных жителей, сообщает Центр общественных коммуникаций.

Фото из архива Lada.kz
Фото из архива Lada.kz

Так, природный парк «Кызылсай» обзавелся двумя скоростными катерами, а Дом культуры в Бейнеу – новыми музыкальными инструментами. Благодаря проектам более сотни педагогов освоили английский язык, а одна из жительниц региона смогла открыть центр, чтобы помогать детям с аутизмом адаптироваться в обществе. Идеи местных жителей удалось воплотить в жизнь благодаря финансовой поддержке ТОО «Тенгизшевройл».

Для ТОО 2018-2022 годы были важными, поскольку изготовление сборных модульных эстакад осуществлялось на производственной площадке «Ерсай», часть маршрута транспортировки грузов для Проекта, а также разгрузка и временное хранение инертных грузов осуществлялись в Мангистау, было принято решение поддержать ряд социальных проектов в этом регионе.

В частности, реализован ряд экологических проектов. Так, ТШО передал государственному региональному природному парку «Кызылсай» два скоростных катера, а также на 45 миллионов тенге приобрел фотоловушки, рации, бинокли, дроны и другое спецоборудование, направленное на природоохранные цели. Еще для сотрудников парка, занимающихся сохранением популяции уникального животного и растительного мира, приобретено 7 передвижных жилых вагонов.

ТШО уделяет внимание и поддержке проектов в сфере культуры. В ноябре 2018 года компания подарила музыкальное оборудование и сцену для Дома культуры с. Боранкул Бейнеуского района на общую сумму более 18 млн тенге. Так, сельский очаг культуры пополнился акустической системой и музыкальными инструментами, а у местных жителей появилась возможность развивать творческие способности уже на новом современном уровне.

А в честь 45-летия Каракиянского района недропользователь поддержал заявку на оказание спонсорской помощи в приобретении сценических костюмов для Дома культуры с. Курык на общую сумму 3 млн тенге, а также музыкального оборудования на сумму более 6 млн тенге. Все это было сделано за счет бюджета ПБР.

Отмечено также, что на протяжении трех лет с 2018 года в области реализовывалась программа социальных инвестиций, направленная на развитие и улучшение качества здравоохранения, образования, социального предпринимательства и инфраструктуры области. В течение этого периода ТШО поддержал 15 проектов на общую сумму 2,4 миллиона долларов США. Из них 9 проектов успешно реализовали местные некоммерческие организации (НПО). В качестве партнёров для реализации этих инициатив ТШО привлек НПО и общественные организации Мангистау. 

 Благодаря этим проектам жители Мангистауской области испытали ощутимые изменения в социальном развитии в своих населенных пунктах. Мероприятия, организованные НПО, привнесли радость и оптимизм в повседневную жизнь. Успешная реализация проектов стала ярким примером эффективного сотрудничества между ТШО и активными членами общества, что позволило достичь общей цели - улучшения благосостояния жителей региона, - подчеркнул общественный активист, депутат актауского городского маслихата Кирилл Осин.

Одним из ключевых направлений социальных инициатив ТШО является сфера образования. Благодаря сотрудничеству с Британским Советом более 100 учителей в Мангистауской области смогли повысить свою квалификацию, углубить знания английского языка и освоить основы STEM-обучения. Учителя отмечают, что благодаря этому проекту значительно возрос интерес их учеников к изучению наук в формате STEM и к английскому языку. 

Ряд значимых проектов реализован и в сфере здравоохранения. Отмечено, что этот вопрос  является приоритетным направлением в социальной политике компании. Так, благодаря финансовой поддержке компании НПО «Акбобек» обучил медицинских работников правильной коммуникации с легкоранимыми и мнительными подростками, а 20 врачей-гинекологов прошли обучение правильному взаимодействию с девочками-подростками, учитывая не только их физиологическое, но и психоэмоциональное развитие.

В рамках ПСИ были реализованы проекты и для людей с ограниченными возможностями. Благодаря работе общественного фонда «Шаңырақ» 40 особенных детей прошли реабилитацию. Для ребят было организовано STEM-обучение, занятия по АРТ-терапии, рукоделию, а также аппаратному лечению с помощью оборудования по биоаккустической коррекции мозга.

В рамках программы «Жаркыра» жительница Актау Мадина Махутова инициировала проект, направленный на реабилитацию детей с особыми потребностями, он помогает ребятам адаптироваться к социальной среде, прививает навыки самообслуживания, что несомненно помогает их родителям. А Гульбаршин Карабалина открыла центр «Періште», где помогала детям-аутистам адаптироваться в обществе, чтобы они смогли в дальнейшем работать, учиться и жить полноценной жизнью. 

В рамках проекта по здравоохранению, реализованному Ассоциацией семейных врачей Казахстана, поликлиника в Курыке преобразилась до уровня современных стандартов. Пациенты почувствовали значительную разницу, пользуясь комфортной зоной ожидания, детским уголком, специальными условиями для людей с ограниченными возможностями. Условия были созданы и для медицинского персонала. 

В рамках проекта совершенно нового образца «Общественные пространства» жители могли сами принимать участие в благоустройстве своих дворов. Эти мероприятия включали в себя озеленение, установку детских и спортивных площадок, а также ремонт и обновление общественных пространств. Из многочисленных заявок были утверждены 28 проектов в 4 населенных пунктах. К примеру, в селе Курык и его окрестностях жители активно создавали условия для обеспечения досуга детей и благоустройства территорий, а в Форт-Шевченко обустроили кабинет психолога для детей, заменили мусорные ящики и построили детскую площадку. В Баутино построили несколько детских площадок и облагородили пляж. В Боранкуле жители обустроили детские площадки в детских садах, логопедический кабинет, спортивные площадки для детей и построили 2 футбольных поля. При финансировании ТШО был завершен ремонт участка автодороги «Сарыкамыс-Опорный» протяжённостью 14,8 км. Дорога проходит рядом с селом Боранкул, жители которого остались довольны качеством работ.

В 2020 году пандемия коронавируса заставила всех приспосабливаться к новым условиям, и бизнес на дому стал важным источником дохода. В целях развития сельских женщин общественный фонд «Жастар Жетістіктері» организовал онлайн-курсы для 150 девушек и женщин из Актау, сел Боранкул, Баутино и Курык. На платформах Webex и Zoom они учились основам предпринимательства и ведению домашнего бизнеса. В рамках проекта участницы освоили швейное дело и пэчворк (лоскутное шитье), гидропонику и сыроварение, что позволило им начать собственное дело на дому. По сей день участницы проекта активно используют полученные знания и навыки, - отметили в компании.

Добавим, что через поддержку образования, здравоохранения и охраны окружающей среды ТШО способствует улучшению качества жизни местных жителей, что в свою очередь способствует укреплению социальной стабильности и устойчивому развитию региона.

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