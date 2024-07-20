Вклад в экологическую кампанию

Члены Ассамблеи в Актау вышли на субботник в рамках экологической акции «Таза Казахстан». Более 50 человек очистили от мусора территорию вокруг перинатального центра «Ана мен бала» в 34 микрорайоне. Всего было вывезено около 2,5 тонн мусора.

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

Кампания стартовала в марте. Участвую уже во второй раз. Наша цель - сделать чистым город, Казахстан. Мы не должны выбрасывать мусор, засорять окружающую нас среду. Мы должны уважать нашу Родину, и это понимание нам необходимо донести до всех, - отметил председатель ОО «АССОЦИАЦИЯ АЗЕРБАЙДЖАНЦЕВ МАНГИСТАУСКОЙ ОБЛАСТИ» Ильгар Касымов.

Участники экокампании собирали бытовые отходы и выпалывали сорняки. Молодые люди также внесли свой вклад в проведение субботника. Руководители этнокультурных и общественных объединений отмечают, что каждый житель региона должен подавать пример другим, соблюдая чистоту.

Кроме того, в регионе проходит акция чистоты «Сәтті сәрсенбі». В целях формирования экологических знаний и культуры жителей в области также объявлены конкурсы «Таным», «Трансформация», «EcoMob - Актау». По итогам мероприятий, продолжающихся несколько месяцев, будут выбраны призеры, участникам вручат денежные вознаграждения. К примеру, школьники могут поучаствовать в акции «Экооқушы» и выиграть планшет. Стоит отметить, что республиканская кампания «Таза Казахстан» продлится до конца года.