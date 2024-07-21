В Актау прошел турнир в честь 100-летия FIDE, собравший 74 участника.
Любители шахмат разных возрастов (самому младшему участнику 5, а самому взрослому – 77) соревновались в блице «3+2». По итогам 9 туров по швейцарской системе были выявлены победители, награжденные медалями и грамотами. Кроме того, были отмечены лучшие среди девочек, лучшие в категориях до 10 и 14 лет.
1. Амангелды Нурас
2. Арманов Биржан
3. Амангелды Рамазан
1. Талап Аксындар
2. Тюлькина Александра
3. Мухамбет Айлин
1. Толыбай Амир
2. Рашидов Ильяс
3. Берик Арман
1. Жасуланулы Имангали
2. Гушанов Мурад
3. Зинков Даниил
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