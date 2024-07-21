В Актау прошел турнир в честь 100-летия FIDE

Фото: ЦОК МО

Любители шахмат разных возрастов (самому младшему участнику 5, а самому взрослому – 77) соревновались в блице «3+2». По итогам 9 туров по швейцарской системе были выявлены победители, награжденные медалями и грамотами. Кроме того, были отмечены лучшие среди девочек, лучшие в категориях до 10 и 14 лет.

Результаты турнира:

1. Амангелды Нурас

2. Арманов Биржан

3. Амангелды Рамазан

Лучшие среди девочек:

1. Талап Аксындар

2. Тюлькина Александра

3. Мухамбет Айлин

Лучшие до 14 лет:

1. Толыбай Амир

2. Рашидов Ильяс

3. Берик Арман

Лучшие до 10 лет:

1. Жасуланулы Имангали

2. Гушанов Мурад

3. Зинков Даниил