В Актау в рамках акции «Таза Қазақстан» прошел субботник на берегу моря

В Актау школа-лицей «Gasyr Lyceum» и образовательный центр «Gasyr Foundation School» поддержали республиканскую акцию «Таза Қазақстан» и организовали субботник на берегу моря, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

В мероприятии приняли участие директор школы, преподавательский состав и учащиеся. Цель субботника - защита окружающей среды и формирование экологической культуры в обществе. В рамках мероприятия было вывезено около 100 мешков мусора.