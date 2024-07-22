В Актау состоялся закрытый шахматный турнир

В Актау прошел закрытый турнир Iksor Chess Cup для шахматистов старше 30 лет. Об этом сообщает Центр общественных коммуникаций.

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

Цель мероприятия – способствовать развитию шахматного спорта в регионе. В качестве зрителей на шахматную игру пришли известные личности региона и заместитель акима города Нуртас Сали.

20 июля исполнилось 100 лет Всемирной шахматной федерации ФИДЕ. И такой турнир мы организуем впервые. Одна из особенностей в том, что 100 лет назад шахматные партии точно так же проводились в ресторанах. Всего в турнире приняли участие 13 человек. Вход был свободным. Звучала живая музыка, и мы постарались подарить участникам самое лучшее настроение, - сказал организатор Анвар Шайхимов.

Любовь Донских – участница мероприятия. Она рассказала, что заинтересовалась этой игрой из-за своих детей.

Мне 51 год. Мы с моими детьми постоянно играли в шахматы. Мои дети — ученики Анвара Шайхимова. Мы со старшим сыном 5 лет назад выиграли шахматный приз «Семья года». Сегодня был отличный вечер. Это было очень впечатляюще, — рассказала Любовь Донских.

В конце игры зрителям вручили специальные номера и разыграли призы.

Список победителей:

1 место - Айрапет Курдоглян

2 место - Сабит Сейдалиев

3 место - Арман Шамшиев