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22.07.2024, 11:40

В Актау состоялся закрытый шахматный турнир

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В Актау прошел закрытый турнир Iksor Chess Cup для шахматистов старше 30 лет. Об этом сообщает Центр общественных коммуникаций.

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау
Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

Цель мероприятия – способствовать развитию шахматного спорта в регионе. В качестве зрителей на шахматную игру пришли известные личности региона и заместитель акима города Нуртас Сали.

 20 июля исполнилось 100 лет Всемирной шахматной федерации ФИДЕ. И такой турнир мы организуем впервые. Одна из особенностей в том, что 100 лет назад шахматные партии точно так же проводились в ресторанах. Всего в турнире приняли участие 13 человек. Вход был свободным. Звучала живая музыка, и мы постарались подарить участникам самое лучшее настроение, - сказал организатор Анвар Шайхимов.

Любовь Донских – участница мероприятия. Она рассказала, что заинтересовалась этой игрой из-за своих детей.

 Мне 51 год. Мы с моими детьми постоянно играли в шахматы. Мои дети — ученики Анвара Шайхимова. Мы со старшим сыном 5 лет назад выиграли шахматный приз «Семья года». Сегодня был отличный вечер.  Это было очень впечатляюще, — рассказала Любовь Донских.

В конце игры зрителям вручили специальные номера и разыграли призы.

Список победителей:
1 место - Айрапет Курдоглян
2 место - Сабит Сейдалиев
3 место - Арман Шамшиев

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