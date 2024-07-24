Жители Каракиянского района активно участвуют в акции чистоты

С началом экологической акции «Таза Казахстан» в Каракиянском районе организованы масштабные субботники. На сегодняшний день в рамках акции проведено более 70 мероприятий, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу администрации района.

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

В работах по уборке приняли участие сотрудники «Каракиянского профессионального колледжа». В масштабном субботнике приняли участие все сотрудники акимата района и жители села. Было вывезено 5 тонн бытового мусора и мобилизовано 3 машины.

Следует отметить, что с начала акции в районных ведомствах, подрядных учреждениях проводится уборка и восстановление фасадов.

В районе продолжается акция «Таза Казахстан».