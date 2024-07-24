Сильнейшие спортсмены по жамбы ату готовятся к 5-м Всемирным играм кочевников

В Алматинской области проходит учебно-тренировочный сбор национальной сборной по жамбы ату (стрельба из лука верхом на лошади), которая примет участие в соревнованиях 5-х Всемирных игр кочевников в сентябре в Астане.
Мы готовимся к 5-м Всемирным играм кочевников с начала года. Это уже третий этап учебно-тренировочных сборов, который мы проводим, впереди – еще один этап. В тренировочном сборе принимают участие 2 состава самых сильных наших спортсменов. Сейчас мы готовы на 70-80%, есть еще над чем работать. Сейчас занимаемся также спортивной подготовкой лошадей. Сильными соперниками я могу назвать представителей Монголии, арабских стран, Индонезии, Малайзии, Венгрии, - сказал главный тренер национальной сборной РК по жамбы ату Елдос Бадашев.
Готовимся каждый день, подготовка проходит на высоком уровне. Надеюсь, что достойно выступим на 5-х Всемирных играх кочевников и защитим честь нашей страны», - отметил член национальной сборной РК по жамбы ату Ералхан Айкоз.
Напомним, что республиканская федерация жамбы ату входит в состав Ассоциации национальных видов спорта РК. Кроме того, в состав Ассоциации входят федерации бәйге, көкпар, аударыспақ, садақ ату, құсбегілік, асық ату, теңге ілу, «JORYQ» и др. Возглавляет Ассоциацию национальных видов спорта РК известный предприниматель, меценат, председатель попечительского совета Общественного фонда «Altyn Qyran Foundation» Исламбек Салжанов.
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