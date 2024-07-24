Сильнейшие спортсмены по жамбы ату готовятся к 5-м Всемирным играм кочевников

Мы готовимся к 5-м Всемирным играм кочевников с начала года. Это уже третий этап учебно-тренировочных сборов, который мы проводим, впереди – еще один этап. В тренировочном сборе принимают участие 2 состава самых сильных наших спортсменов. Сейчас мы готовы на 70-80%, есть еще над чем работать. Сейчас занимаемся также спортивной подготовкой лошадей. Сильными соперниками я могу назвать представителей Монголии, арабских стран, Индонезии, Малайзии, Венгрии, - сказал главный тренер национальной сборной РК по жамбы ату Елдос Бадашев.