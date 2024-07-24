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24.07.2024, 16:04

Открыт прием заявок на бесплатное IT-образование в рамках проекта Tech Orda 2024

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Управление Цифровых технологий Мангистауской области объявляет о приеме заявок от физических лиц на участие в новом потоке программы Tech Orda, передает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на управление цифровых технологий области. 

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау
Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

Программа предоставляет уникальную возможность всем гражданам Казахстана в возрасте от 18 до 45 лет бесплатно освоить IT-профессии. Прием заявок от потенциальных студентов на обучение будет открыт до 31 июля текущего года на платформе astanahub.com.

Программа Tech Orda, реализуемая по инициативе Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан на базе Astana Hub направлена на развитие человеческого капитала в сфере информационных технологий. Она охватывает весь спектр приоритетных секторов, включая веб-разработку, 3D-дизайн и 3D-приложения AR/VR, разработку операционных систем, кибербезопасность и IoT, искусственный интеллект и алгоритмы, создание мобильных приложений, а также такие области, как Big Data и GameDev.

За годы существования Tech Orda достигла хороших результатов. Цифры и достижения за 2022 и 2023 годы демонстрируют ее значимость в подготовке квалифицированных кадров и развитии IT-образования в Казахстане. На сегодняшний день уже 91 школа обучила 6251 студента. Программа пользуется популярностью не только в крупных городах, но и в регионах — порядка 40% IT-школ и 46% студентов представлены из различных регионов страны. Кроме того, успех программы подтверждается высокими показателями трудоустройства: 88% выпускников нашли работу, и их средняя заработная плата составила порядка 600 тысяч тенге.

Выпускники программы трудятся в 1079 различных компаниях, включая такие крупные организации, как Kaspi.kz, Halyk Bank, KPMG, Ernst & Young, "Тенгизшевройл", "КазМунайГаз, Freedom Finance, Kcell, Air Astana, Kolesa Group и другие.

В своем Послании народу Казахстана Глава государства подчеркнул необходимость формирования молодых, образованных и мотивированных кадров, поручив подготовить не менее 100 тысяч IT-специалистов. В соответствии с этим поручением МЦРИАП РК совместно с международным технопарком Astana Hub в 2021 году запустил программу Tech Orda, направленную на подготовку 20 тысяч IT-кадров. Программа является ключевой инициативой, в рамках которой ежегодно планируется обучать более 3 тысяч IT-специалистов при государственной поддержке, выделяя на каждого студента 600 тысяч тенге.

Для тех, кто стремится присоединиться к программе Tech Orda, на портале astanahub.com доступна витрина ІТ-школ с полным списком школ и курсов. Дополнительную информацию можно получить у выбранной ІТ-школы или по телефону 1818.

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