В Шымкенте проходит международный семинар для судей по кокпару

В Шымкенте стартовал международный тренинг-семинар по кокпару, в котором принимают участие 35 судей из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Монголии, Таджикистана, России, Турции, Венгрии, Грузии и Пакистана. Мероприятие проводится при участии первого вице-президента Всемирной ассоциации кокпаров Эркина Абзалова и заместителя руководителя дирекции по подготовке и проведению 5-х Всемирных игр кочевников Муратбека Кыпшакбаева. Об этом сообщает пресс служба Министерства туризма и спорта.

Фото предоставлено пресс службой Министерства Туризма и спорта РК

Официальную часть семинара открыл Муратбек Кипшакбаев, который рассказал о ходе подготовки к Играм и подчеркнул важность высококвалифицированного судейства на соревнованиях.

Эркин Абзалов ознакомил участников с историей и целями Всемирных игр кочевников. Он также отметил, что в рамках семинара судьи повысят свою квалификацию и сдадут экзамены. Он подчеркнул ответственность, которая ложится на судей во время Игр, и призвал к справедливому судейству и ведению контроля за соблюдением правил кокпара.



В программу семинара входят общетеоретические занятия по общим правилам, методам, разрешенным и запрещенным приемам спорта кокпар. Также в программу включены практические занятия. Семинар продлится до 27 июля. Его цель – повысить профессиональную квалификацию судей и подготовить их к предстоящим Играм.



В завершение семинара, после сдачи экзаменов, участникам будут вручены сертификаты международного уровня, подтверждающие их квалификацию. Это даст судьям возможность работать на 5-х Всемирных играх кочевников на соревнованиях по кокпару.



Стоит отметить, 5-е Всемирные игры кочевников пройдут 8-13 сентября. Ожидается, что в мероприятии примут участие более 2000 участников. Генеральным спонсором 5-х Всемирных игр кочевников является ALAGEUM ELECTRIC, а главным партнером – Halyk Bank. На Всемирных играх кочевников в Астане будет разыграно 97 комплектов медалей по 21 виду спорта.