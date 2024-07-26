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26.07.2024, 11:42

В Мангистауской области стартовал проект по удвоению мощностей опреснительного завода «Каспий»

Госинформзаказ 0 0 Эшметова Светлана

Вчера, 25 июля, была запущена первая установка по производству воды мощностью 5 тысяч кубометров. Глава региона Нурдаулет Килыбай посетил завод и ознакомился с работой нового оборудования, сообщает пресс-служба акима области.

Фото предоставлены Центром общественных коммуникаций Мангистау
Фото предоставлены Центром общественных коммуникаций Мангистау

По поручению глава государства Касым-Жомарта Токаева ведется масштабная работа по ликвидации дефицита питьевой воды в Мангистауской области. Новые установки являются первыми в очереди, вводимые в эксплуатацию в рамках проекта по модернизации  опреснительного завода «Каспий». Остальные четыре будут введены в эксплуатацию к концу августа. Таким образом, до осени мощность завода будет увеличена в два раза, а в регион дополнительно будет подано 40 тысяч кубометров воды. Напомним,  проект направлен на увеличение мощности опреснительного завода «Каспий» до 40 тысяч кубических метров в сутки. На данный момент на заводе работают пять установок производительностью 20 тысяч кубов в сутки. 


Вопрос обеспечения региона качественной питьевой водой и устранения дефицита воды находится в центре внимания акима области.  Именно поэтому глава региона сегодня ознакомился с работой завода и стал свидетелем ввода в эксплуатацию новых установок.  До конца недели мы планируем подать дополнительно 5 тысяч кубометров воды в Мунайлинский район и город Актау.  В целом, наши основные потребители – жители Мунайлинского, Каракиянского районов, также с июля мы поставляем воду на территорию Актау.  Сейчас завод работает в штатном режиме, стабильно обеспечивая подачу питьевой воды, - сообщил Нурлыбай Аккулов, директор опреснительного завода  «Каспий».

Аким области поручил руководству завода провести качественную работу по вводу в эксплуатацию остального оборудования.

 Следует отметить, что в целях увеличения объемов подачи питьевой воды в регионе недавно на территории ТОО «МАЭК» была введена в эксплуатацию установка по опреснению воды производительностью 6000 кубометров в сутки. ТОО «СК-А-Строй» также увеличит мощность водоопреснительной установки с 5 000 до 9 000 кубических метров. Также с августа дополнительно 6000 кубометров питьевой воды в сутки будет подаваться в город Актау.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Vladimir00
Vladimir00
Все вводят и вводят а воды как не нет так нет.должны залить уже водой город ан тюти.что скажете господа начальника.
26.07.2024, 15:26
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