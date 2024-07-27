Мангистауская область - лидер государственной поддержки НПО через грантовую систему

Лима Диас

– Лима Диас, расскажите, пожалуйста, о первом опыте Мангистауской области в выделении государственных грантов для местных НПО.

– Мангистауская область была первой из местных исполнительных органов, которая доверилась и выделила государственные гранты для местных НПО через Единого оператора государственных грантов. Это произошло в 2022 году. Речь шла о 14 грантах на общую сумму в 135 млн тенге. Тогда мало кто знал, что такое гранты, многие не верили, что грант может быть конкурентен перед государственным социальным заказом.

В 2023 году сумма грантов составила 329,2 млн тг. (43 гранта), а в текущем году она составляет 589 млн тг. (57 грантов).

Мы работаем не только с областными управлениями, но и с городом Жанаозен, и даже с районными управлениями. Жанаозен, к слову, это единственный моногород, который выделяет гранты для НПО. У нас также был интересный кейс работы с Мунайлинским районом Мангистауской области.

– Почему НПО предпочитают именно гранты, а не государственный социальный заказ?

– Государственный грант имеет несколько важных преимуществ. Во-первых, государственные гранты направлены на поддержку гражданских инициатив, привлечение потенциала НПО к решению актуальных вопросов развития социальной сферы. Государственным органом формируется перечень направлений, в котором определяется проблема, и каждый заявитель сам предлагает свой вариант ее решения. Оператором проводится конкурс, принимаются заявки, а затем отчеты от грантополучателей. Это обеспечивает прозрачность полного цикла процедур предоставления грантов.

Победители грантовых конкурсов определяются на основе оценок независимых региональных экспертов согласно определенным критериям, тогда как обладателя государственного социального заказа определяет ценовое предложение. Смысловая составляющая уходит на второй план.

Государственные гранты в основном остаются в регионе. Например, в 2024 году по Мангистауской области победили местные НПО.

Также мы консультируем НПО в период подачи заявки, проводим прямые эфиры для участников конкурса, предоставляем методические материалы по заполнению форм заявки. Вся помощь предоставляется абсолютно бесплатно. Наша цель – улучшить качество заявок от НПО. В случае ГСЗ консультаций для заявителей не предусмотрены. За 2024 год около 350 НПО получили от Центра консультацию.

– Вы сказали, что Жанаозен также предоставляет гранты? Расскажите подробнее.

– Да, в прошлом году были реализованы два гранта, направленные на повышение потенциала НПО города Жанаозен и соседних сел, и улучшение трудовых отношений. Разумеется, оба проекта весьма актуальны для города. Поэтому отрадно, что местные неправительственные организации проявляют активность в решении острых социальных проблем.

– Растет количество грантов, выделяемых местными исполнительными органами. Есть ли конкуренция? Сколько НПО принимают участие и выигрывают гранты в Мангистауской области?

– Конкуренция растет, а вместе с этим увеличивается и качество подаваемых заявок. В прошлом году на конкурсы поступило более 117 заявок от неправительственных организаций Мангистауской области, что значительно превышает количество заявок в 2022 году, когда их было всего 27. Это свидетельствует о росте интереса НПО к получению грантов и их активности в данном направлении. Количество заявителей на один грант также выросло. Местные исполнительные органы получают возможность выбирать из более качественных и тщательно проработанных проектов. Увеличение количества поданных заявок также свидетельствует о том, что программа грантов получает все большее признание и поддержку со стороны местных НПО, что в конечном итоге приносит пользу всему региону.

– Какие проекты реализуются в Мангистауской области? Какие темы и направления охватывают?

– Если говорить о направлениях, их количество также растет из года в год. В 2022 году проекты охватывали 5 направлений (Развитие гражданского общества, Молодежная политики, Укрепление общенационального единства, Семейно-демографические и гендерные вопросы, Развитие культуры и искусства). В 2023 году их количество возрасло до 9 (Добавились Образование, Здравоохранение, Общественный мониторинг и Защита прав).

Темы разнообразны, чаще всего специфичны для Мангистауской области, и охватывают различные направления. Из самых интересных и актуальных проектов хотелось отметить следующие:

- Повышение финансовой и правовой, религиозной грамотности молодежи, пропаганда ценностей брака и семьи;

- Формирование антикоррупционной культуры;

- Профилактика суицида среди подростков;

- Создание условий для детей с особыми образовательными потребностями;

- Организация общественного мониторинга качества медицинских услуг по Мангистауской области;

- Переработка твердых бытовых отходов и рациональное использование водных ресурсов.

– Сколько грантополучателей было в первый год?

– В первый год среди НПО было 14 грантополучателей. Это был важный шаг для нас, так как он продемонстрировал, что НПО готовы и способны эффективно использовать гранты для реализации своих проектов. Здесь также стоит отметить, что количество Мангистауских НПО, которые реализуют республиканские гранты, тоже выросло.

– Как менялась ситуация с грантами в последующие годы?

– По примеру Мангистауской области мы видим, что статистика растет. С каждым годом увеличивается количество местных исполнительных органов, реализующих государственные заказы через Единого оператора государственных заказов. Это говорит о том, что государственные органы и НПО видят в грантах реальные возможности для реализации своих идей и проектов. Мы наблюдаем большой интерес и активное участие и со стороны НПО, что подтверждает успешность и востребованность этой формы поддержки.

– Какую пользу дают гранты обществу?

– Гранты приносят значительную пользу обществу по нескольким направлениям. Помимо решения социальных проблем, которые являются основной целью проектов неправительственных организаций, грантовое финансирование также способствует созданию новых рабочих мест. Так, только в 2023 году их количество составило 148 мест. Это, в свою очередь, поддерживает экономическое развитие региона и улучшает благосостояние его жителей. Грантовое финансирование также способствует укреплению гражданского общества, так как оно поддерживает разнообразные инициативы, направленные на улучшение качества жизни в регионе. Проекты, финансируемые за счет грантов, могут охватывать широкий спектр направлений, включая здравоохранение, образование, экологию, культуру и искусство, что позволяет решать различные аспекты социальных проблем и удовлетворять потребности населения.

– А как молодому человеку, у которого нет НПО, попробовать поучаствовать в конкурсе, возможно ли это?

– Гранты для НПО могут получить только зарегистрированные организации. Однако, в рамках некоторых грантовых конкурсов молодежь может получить малый грант для реализации своего проекта. Например, проект Zhas Project реализуется во всех регионах страны и нацелен на содействие развития предпринимательства среди молодежи категории NEET. Или проекты Birgemiz, которые направлены на реализацию волонтерских инициатив в решении конкретных локальных задач в сфере волонтерства.

– Расскажите подробнее, есть ли проекты, которые вам запомнились?

– Да, мне запомнилась Жанерке Оразбекова. Она одна из победителей проекта Zhas Project. В рамках своего проекта Жанерке проводит мастер-классы для особенных детей по приготовлению сладостей. В процессе приготовления дети не только улучшают сенсорное развитие и навыки совместного общения и взаимодействия, но и получили массу положительных эмоций.

Проектов много, все они интересные. Нас, как оператора, очень радует то, что молодые люди не только нацелены на развитие своего дела, но и приносят пользу обществу.

– Вовлечены ли жители сельской местности в грантовые проекты?

– Да, за последние несколько лет более 12 тысяч представителей сельской местности приняли участие в проектах. Они становятся победителями грантовых конкурсов и конечными бенефициарами проектов, а также принимают участие в конкурсах малых грантов.

– Вы получаете финансирование только от акиматов?

– Нет, мы также привлекаем негосударственные средства для грантов. Так, например, с 2022 года мы реализуем совместный негосударственный грантовый проект с компанией Shell Kazakhstan, которая выделяет средства для реализации экологических проектов в западных регионах Казахстана. Стоит отметить, что 3 НПО из Мангистауской области являются обладателями данного гранта для реализации своих проектов (Фонд «Центр изучения и реабилитации каспийского тюленя», ОФ «Бейнеу Жарқын Болашақ», Мангистауский областной филиал ОО «Малая академия наук Республики Казахстан»).

– Какую работу проводит Центр поддержки гражданских инициатив во избежание коррупционных рисков?

– Центр поддержки гражданских инициатив ведет работу в соответствии со стандартами корпоративного управления, управляется как акционерное общество и имеет высокий рейтинг, который по ключевым компонентам анализа составляет 85,93%, что соответствует уровню KZCG6.

Совет директоров обеспечивает дополнительный уровень контроля и управления. Кроме того, Центр получил международный сертификат ISO, подтверждающий соответствие требованиям системы менеджмента противодействия коррупции. Он отражает принятие обязательств по установлению культуры целостности, прозрачности, открытости и соответствия. Ежегодно для поддержания соответствия стандартам ISO мы проходим наблюдательные аудиты. Этот помогает минимизировать риски и ущерб от вовлечения в коррупцию, а также развивать доверие и уверенность в деловых отношениях и улучшать репутацию.

– Какие планы на будущее?

– За 2 года Единым оператором было реализовано 96 грантовых проектов по заказу МИО в регионах. В них участвовало 72 НПО. А в 2024 году по заказу местных исполнительных органов.

Мы планируем продолжать развивать систему грантовой поддержки, увеличивать ее доступность и популярность. Нам важно, чтобы местные НПО продолжали получать поддержку для реализации своих социально значимых инициатив и проектов, способствующих улучшению качества жизни в своем регионе.