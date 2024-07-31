Нурдаулет Килыбай поручил акимам районов лично встретиться с фермерами в сёлах

Под председательством главы региона Нурдаулета Килыбая 30 июля состоялось совещание по вопросам «Развития сельскохозяйственной отрасли». На встрече присутствовали специалисты и ветераны сельского хозяйства, владельцы фермерских хозяйств и представители местных исполнительных органов, сообщает пресс-служба акима области.

Фото предоставлено пресс- службой акима Мангистауской области

В ходе двухчасовой встречи был обсужден ряд актуальных вопросов, таких как распределение субсидий, выделение выплат за счёт бюджета на рытье колодцев, покрытие отдаленных районов мобильной связью, недавно введенный налог на фермерские хозяйства. Участники встречи выдвинули предложения по решению проблем.

Глава региона Нурдаулет Килыбай заявил, что предпримет все необходимые меры для решения насущных проблем аграриев.