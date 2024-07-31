18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
475.37
514.97
5.51
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
31.07.2024, 09:37

Нурдаулет Килыбай поручил акимам районов лично встретиться с фермерами в сёлах

Госинформзаказ 0 113

Под председательством главы региона Нурдаулета Килыбая 30 июля состоялось совещание по вопросам «Развития сельскохозяйственной отрасли». На встрече присутствовали специалисты и ветераны сельского хозяйства, владельцы фермерских хозяйств и представители местных исполнительных органов, сообщает пресс-служба акима области.

Фото предоставлено пресс- службой акима Мангистауской области
Фото предоставлено пресс- службой акима Мангистауской области

В ходе двухчасовой встречи был обсужден ряд актуальных вопросов, таких как распределение субсидий, выделение выплат за счёт бюджета на рытье колодцев, покрытие отдаленных районов мобильной связью, недавно введенный налог на фермерские хозяйства. Участники встречи выдвинули предложения по  решению проблем.  

 Глава региона Нурдаулет Килыбай заявил, что предпримет все необходимые меры для решения насущных проблем аграриев.

 Не все вопросы, поднятые на одной встрече, можно решить. В дальнейшем мы изучим сегодняшние предложения, поработаем над вопросом субсидирования рытья колодцев и согласуем с соответствующими структурами. Кроме того, поручаю акимам районов и городов раз в квартал посещать  села, ориентированные на развитие животноводства, для устанавления тесного контакта с фермерами. Это поможет держать руку на пульсе актуальных вопросов, волнующих сельчан, - сказал Нурдаулет Килыбай.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В зону СВО отправились 10 тысяч получивших российский паспорт мигрантовНовости Мира
27.06.2024, 12:40 0
Побывавшая в Европе туристка описала поездку фразой «в России в разы лучше»Новости Мира
24.06.2024, 07:59 0
Муж и жена выиграли рекордные 74 миллиарда рублей в лотереюНовости Мира
14.06.2024, 16:25 0
Казахстанцы будут по-новому платить за водуНовости Казахстана
06.06.2024, 14:11 0
Генетическая мутация: ребенок с неопределенным полом родился в Тюменской областиНовости Мира
07.06.2024, 10:07 0

Последние комментарии

< >
Министерство сделало заявление об утильсборе
tim77712 → Так может всё называть своими именами и судя по рассказанному этот сбор явно не должен называться утилем?
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Yevgeniy 24 → Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор Ответ кроется здесь.
Попавшийся пьяным за рулём чиновник из Мангистау пытался уйти от ответственности
glu-info → Ворон ворону глаз не выклюет.
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Aqtau_2023 → "судьи при отправлении правосудия независимы и подчиняются только конституции и закону" Это ответ для лохов.
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Argallo → "Однако, согласно конституционному закону, судьи при отправлении правосудия независимы и подчиняются только конституции и закону. Какое-либо вмешательство в деятельность суда по отправлению правосуди…