Нурдаулет Килыбай посетил фермерские хозяйства Каракиянского и Мунайлинского районов

Аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай 31 июля встретился с фермерами, занимающимися сельским хозяйством в Каракиянском и Мунайлинском районах, где ознакомился с условиями жизни аграриев, сообщает пресс-служба акима области.

Фото предоставлено пресс- службой мангистауской области

Глава региона также побывал в хозяйствах поставщиков овощной продукции на рынки и представителей оптовой торговли области.

Предприниматель Аман Жумабаев, занимающийся оптовой торговлей в регионе, был впечатлен качеством и вкусом продукции фермерских хозяйств «Жаңбыршы» и «Рысбек», расположенных в местности Кызылкум, и провел переговоры с фермерами о ее закупке и поставке на рынок.

На земельных участках фермеры выращивают сезонные фрукты и овощи. Предприниматель Жаксылык Ибадуллаев на 6 га выращивает люцерну, заготавливает корм для животных, на 30 га сажает зерновые культуры и управляет работой теплицы.

В ходе встречи с аграриями глава региона Нурдаулет Килыбай отметил, что в целях поддержки предпринимателей необходимо увеличить объемы работ, обеспечить найм дополнительных работников, организовать реализацию местной продукции по оптовым ценам, развивать производство из сухофруктов.

Кроме того, акимам районов и руководителям управлений поручено оказать поддержку со стороны государства, выделить субсидии и решить проблемы водоснабжения.