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01.08.2024, 20:22

Канат Бозумбаев ознакомился с работой стратегически значимых предприятий Жанаозена

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Заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев прибыл в г.Жанаозен Мангистауской области в рамках исполнения поручений Президента по разработке пакета срочных мер социально-экономического развития западных регионов страны. 

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау
Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

Вице-премьер ознакомился с работой городского водоочистного сооружения "Озен", снабжающего население питьевой водой. Для увеличения объемов и покрытия имеющейся потребности принято решение о строительстве резервуара для сбора воды на 30 тыс. кубометров в 2025 году. 

"Летом жители города Жанаозен испытывают трудности с дефицитом чистой питьевой воды. Это срочная проблема и ее необходимо решить. Поручаю акимату разработать необходимую проектно-сметную документацию в ноябре, чтобы мы предусмотрели финансирование на строительство и запуск резервуаров к следующему летнему сезону", - сказал Канат Бозумбаев. 

Также Вице-премьер ознакомился с реконструкцией и расширением сетей водоснабжения (21,1 км) и водоотведения (21,9) в г.Жанаозен. В этом году работы завершатся в микрорайонах «Шанырак», «Шугыла», «Астана», «Мамыр» и «Железнодорожный вокзал». В 2025 году в городе начнется реконструкция канализационного очистного сооружения. 

В декабре этого года начнется строительство опреснительного завода мощностью 50 000 м3 в сутки со штатной численностью более 300 человек. 

Далее вице-премьер посетил ТОО «Казахский газоперерабатывающий завод», где трудятся свыше 700 человек. В год завод перерабатывает 1,5 млрд. м3 сырого газа. На территории предприятия строится новый газоперерабатывающий завод. Его планируют запустить в 2027 году с созданием 700 постоянных рабочих мест.

Вместе с тем в г.Жанаозен идет строительство завода по производству насосно-компрессорных труб и насосных штанг, что позволит создать дополнительно 250 постоянных рабочих мест.  

Кроме этого, в Мангистауской области компанией Qazaq Gaz совместно с турецким инвестором Esta Construction планируется строительство завода по производству карбамида и аммиака, где смогут постоянно работать 400 человек. 

В рамках рабочей поездки Канат Бозумбаев посетил АО «ОзенМунайГаз». Руководству компании было поручено увеличить объемы добычи нефти согласно Проекту реабилитации месторождений Узень и Карамандыбас. 

Вице-премьер провел совещание с участием прибывших в регион вице-министров национальной экономики, строительства и промышленности, экологии и природных ресурсов, энергетики, заслушал отчеты акима Мангистауской области Нурдаудета Килыбая и акима г.Жанаозен Жансейта Кайнарбаева, и дал ряд конкретных поручений, в том числе в сфере труда, образования и здравоохранения.

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