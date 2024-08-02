И без нефти можно заработать миллион

Среди казахстанцев бытует мнение, что только в нефтянке можно заработать хорошие деньги. Однако спрос превышает предложение. На одно место в нефтяные компании претендуют в среднем от 4 до 7 человек. Кроме того, здесь, помимо квалификации, необходимы и актуальные знания, соответствующие изменяющимся требованиям в отрасли. Но, есть достаточно молодых людей, которые превращают свою профессию в источник дохода или инвестируют в свое хобби, продвигая оригинальные новаторские идеи на предпринимательском рынке. Редакция сайта mangystaumedia.kz открывает рубрику о жителях Мангистауской области, выбравших альтернативный путь заработка.

Сулейман Сериков

К примеру, житель села Шайыр Рысбек Муратов своими руками создал успешный бизнес - животноводческую ферму. Несмотря на имеющееся высшее образование, он выбрал сельское хозяйство. Сегодня он активно работает над увеличением поголовья верблюдов и овец, продает мясо и молоко. Любимое дело приносит неплохой доход.

В самом начале у нас было всего десять верблюдов. Благодаря постоянной заботе о них мы за пять лет увеличили количество верблюдов до 30 голов. Таким же образом работаем и над поголовьем овец. Сейчас моя жена доит верблюдов и готовит шубат. Ездим в город каждые 2-3 дня и продаем 80-100 литров шубата. Зарабатываем около 150-180 тысяч в неделю. Я не одинок в этом деле, у меня есть младший брат, который мне помогает. Могу даже сказать, что это семейный бизнес. Мои родители живут в Актау. Недавно мы купили дом. За детьми присматривают родители. Моя жена, младший брат и я работаем на ферме. Нашего дохода достаточно, чтобы обеспечить всю семью, - говорит Рысбек.

В свои 30 лет Рысбек намерен и дальше развивать собственное дело. Успешная ферма трудолюбивого бизнесмена является примером для тех, кто в поисках работы уехал из родного села, променяв степные просторы на суету города.

Еще один герой рубрики - 27-летний Сулейман Сериков также сменил ориентиры в профессии, сегодня он активно развивает два направления. Небольшой мебельный цех, открытый его отцом 8 лет назад, в настоящее время вырос в большой бизнес. С раннего возраста он помогал родителям, внося большой вклад в развитие дела.