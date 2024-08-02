И без нефти можно заработать миллион

Среди казахстанцев бытует мнение, что только в нефтянке можно заработать хорошие деньги. Однако спрос превышает предложение. На одно место в нефтяные компании претендуют в среднем от 4 до 7 человек. Кроме того, здесь, помимо квалификации, необходимы и актуальные знания, соответствующие изменяющимся требованиям в отрасли. Но, есть достаточно молодых людей, которые превращают свою профессию в источник дохода или инвестируют в свое хобби, продвигая оригинальные новаторские идеи на предпринимательском рынке. Редакция сайта mangystaumedia.kz открывает рубрику о жителях Мангистауской области, выбравших альтернативный путь заработка.
К примеру, житель села Шайыр Рысбек Муратов своими руками создал успешный бизнес - животноводческую ферму. Несмотря на имеющееся высшее образование, он выбрал сельское хозяйство. Сегодня он активно работает над увеличением поголовья верблюдов и овец, продает мясо и молоко. Любимое дело приносит неплохой доход.
В самом начале у нас было всего десять верблюдов. Благодаря постоянной заботе о них мы за пять лет увеличили количество верблюдов до 30 голов. Таким же образом работаем и над поголовьем овец. Сейчас моя жена доит верблюдов и готовит шубат. Ездим в город каждые 2-3 дня и продаем 80-100 литров шубата. Зарабатываем около 150-180 тысяч в неделю. Я не одинок в этом деле, у меня есть младший брат, который мне помогает. Могу даже сказать, что это семейный бизнес. Мои родители живут в Актау. Недавно мы купили дом. За детьми присматривают родители. Моя жена, младший брат и я работаем на ферме. Нашего дохода достаточно, чтобы обеспечить всю семью, - говорит Рысбек.
В свои 30 лет Рысбек намерен и дальше развивать собственное дело. Успешная ферма трудолюбивого бизнесмена является примером для тех, кто в поисках работы уехал из родного села, променяв степные просторы на суету города.
Еще один герой рубрики - 27-летний Сулейман Сериков также сменил ориентиры в профессии, сегодня он активно развивает два направления. Небольшой мебельный цех, открытый его отцом 8 лет назад, в настоящее время вырос в большой бизнес. С раннего возраста он помогал родителям, внося большой вклад в развитие дела.
На последнем курсе колледжа я решил заняться изготовлением мебели. Изначально наш цех был небольшим. У нас не хватало инструментов, мы вручную измеряли и пилили деревянные доски. В 2017 году через Палату предпринимательства «Атамекен» мы взяли заем под низкий процент и смогли автоматизировать наши мебельные станки. В 2018 году я выиграл в проекте «Жас проект» грант в 1 миллион тенге, приобрел необходимое оборудование. Позже, участвуя в проекте «Жас кәсіпкер», я выиграл еще грант на 500 тысяч тенге и открыл небольшую чайхану рядом с цехом. Это дало импульс развитию нашего бизнеса, прибыль вложил в саму чайхану, теперь это кофейня. Купил все необходимые аппараты. Я сделал так, чтобы люди, пришедшие сюда, отдыхали и пили кофе, получали положительные эмоции. Работа в цехе также продолжается. Мы наняли работников. В Бейнеуском районе есть 10 цехов по изготовлению мебели. У всех очень много заказов, иногда мы даже не успеваем. В общем, я думаю, что лучше начать малый бизнес в селе. Здесь меньше конкуренции, зато большой спрос, быстро развиваешься. А в городской местности сильная конкуренция, ты можешь даже не успеть поднять свое дело. Сейчас наш доход в месяц составляет 2-3 миллиона тенге. Я рано начал трудиться. Считаю, что если ты занимаешься бизнесом, то имеешь финансовую свободу. Начатое родителями дело я сегодня полностью продолжаю сам. Семью я еще не создал, но есть планы на предстоящую свадьбу. К ней я тоже подошел, как бизнесмен, посчитал расходы, выбрал заранее место проведения. Человек, который хочет зарабатывать деньги, всегда найдет возможность это делать. Со стороны государства оказывается большая поддержка, надо просто уметь ею пользоваться, – говорит Сулейман.
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