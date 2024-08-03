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03.08.2024, 13:47

В Актау состоялась церемония открытия чемпионата РК по самбо

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Сегодня в Актау состоялась церемония открытия чемпионата Республики Казахстан по спортивному и боевому самбо среди взрослых до 23 лет среди юношей и девушек, сообщает Центр общественных коммуникаций. 

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау
Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

В торжественном открытии принял участие заместитель акима Мангистауской области Тлеген Абишев, пожелавший успехов спортсменам со всей страны. 

Сегодняшний чемпионат проходит в сакральном крае - Мангистау - впервые. Из года в год в регионе развиваются все виды спорта, в том числе борьба. Доказательство тому - федерация самбо, основанная 10 лет назад. В Федерации в настоящее время около 1000 подростков демонстрируют свое мастерство на высоком уровне. Мы уверены, что они вырастут достойными спортсменами, которые будут защищать честь страны. Думаю, что в ближайшие годы данный турнир традиционно пройдет на международном уровне. Всем только удачи!, - сказал Тлеген Абишев. 

Спортсменов поздравил главный организатор чемпионата, первый вице-президент федерации самбо РК Манарбек Бисекенов.

Для меня большая гордость быть потомком героических предков. Главная задача, которую я ставлю перед собой, - развивать мощь и силу, которую я получил от них. Их огромная вера и поддержка привели меня к этому пути. Я хотел не только выигрывать сам, но и воспитать спортсменов, которые продолжат этот путь. Проведение сегодняшнего чемпионата - это то, о чем я давно мечтал. Верю, что дух моих великих предков поддержит каждого из вас, - сказал Манарбек Бисекенов.

Напомним, в чемпионате принимают участие около 600 спортсменов из 17 областей и 3 городов страны. Соревнования продлятся 2 дня. Обладатель 1 места получит звание «Мастер спорта».

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