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05.08.2024, 16:24

Назначен вице-президент Мангистауской областной федерации рукопашного боя

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Вице-президентом Мангистауской областной федерации рукопашного боя назначен Арсен Гаджимагомедов. Сообщает Центр общественных коммуникаций Мангистауской области.

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау
Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

Арсен Гаджимагомедов окончил Центрально-Азиатский университет в Алматы по специальности юриспруденция, Западно-Казахстанский инновационно-технологический университет по специальности Физическая культура и спорт. 

Арсен Гаджимагомедов с 2011 года по настоящее время - тренер по рукопашному бою в Мангистауской областной специализированной детско-юношеской спортивной школе «Жас батыр»;

С 5 апреля 2017 года - президент ОО «Федерация полноконтактного рукопашного боя Мангистауской области»;

Тренер высшего уровня квалификации высшей категории с 28 октября 2020 года;

С 2023 года по настоящее время работает тренером по рукопашному бою ШВСМ по неолимпийским видам спорта.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Ed Word
Ed Word
Джин исполняет желания, кутты болсын Арсен, удачи и успехов!
05.08.2024, 12:37
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