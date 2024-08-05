Назначен вице-президент Мангистауской областной федерации рукопашного боя

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Арсен Гаджимагомедов окончил Центрально-Азиатский университет в Алматы по специальности юриспруденция, Западно-Казахстанский инновационно-технологический университет по специальности Физическая культура и спорт.

Арсен Гаджимагомедов с 2011 года по настоящее время - тренер по рукопашному бою в Мангистауской областной специализированной детско-юношеской спортивной школе «Жас батыр»;

С 5 апреля 2017 года - президент ОО «Федерация полноконтактного рукопашного боя Мангистауской области»;

Тренер высшего уровня квалификации высшей категории с 28 октября 2020 года;

С 2023 года по настоящее время работает тренером по рукопашному бою ШВСМ по неолимпийским видам спорта.