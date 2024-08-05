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05.08.2024, 16:15

Назначен президент Мангистауской областной федерации рукопашного боя

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Президентом Мангистауской областной федерации рукопашного боя назначен Мастер спорта международного класса по дзюдо и самбо Жубаткан Сунгат Манарбекович. Об этом сообщает Центр общественных комуникаций Мангистауской области.

 

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау
Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

Сунгат Жубаткан окончил спортивную школу-интернат для одаренных детей имени К. Мунайтпасова г. Астаны, Казахский национальный университет им.Аль-Фараби  в Алматы по специальности Физическая культура и спорт и Казахский национальный университет им.Аль-Фараби в  Алматы по специальности юриспруденция.

Трудовую деятельность начал в 2018 году методистом Мангистауской областной федерации Самбо. 

В 2018-2024 годах был вице-президентом Мангистауской областной федерации Самбо.

В 2020-2023 годах работал методистом Мангистауской областной специализированной детско-юношеской спортивной школы «Жас батыр».

С 2023 по 2024 годы работал методистом в КГУ «ДЮСШ» Актауской городской теннисной школы. 

Март 2024 года и по сей день занимал должность спортивного директора федерации Самбо Мангистауской области. 

Сунгат Жубаткан является обладателем областной молодежной премии «Жас Тулпар-2015» в номинации «Лучший спортсмен», в номинации «Лучший спортсмен года-2016» Мангистауской области, в номинации «Человек года-2015» Мангистауской области, премии года в номинации «Лучший спортсмен среди мужчин», в номинации «Лучший спортсмен года-2018», 5-кратный чемпион РК по самбо, чемпион Азии, серебряный и бронзовый призер чемпионата мира, мастер спорта международного класса по самбо, 6-кратный чемпион РК по дзюдо, обладатель Кубка Азии и Европы, победитель Кубка мира, бронзовый призер Всемирных Универсиад, мастер спорта международного класса по дзюдо. В 2022 году награжден «Почетной грамотой» акима города Актау, в 2023 году «Почетной грамотой» акима Мангистауской области.

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