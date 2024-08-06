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06.08.2024, 11:57

Мнение специалиста: АЭС обладают несколькими ключевыми преимуществами

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Хамидоллаева Асель Талгаткызы - инженер лаборатории низкофоновых измерений Института ядерной физики Министерства энергетики Республики Казахстан - отметила ряд ключевых преимуществ АЭС.

inp.kz
inp.kz

1. Стабильное энергоснабжение: Независимость от погодных условий обеспечивает постоянное производство энергии.
2. Экологическая чистота: Минимальные выбросы углекислого газа и других загрязняющих веществ.
3. Высокая энергоемкость: Способность производить большое количество электроэнергии.
4. Экономическая эффективность: Низкие эксплуатационные расходы при длительном сроке службы.
5. Использование местных ресурсов: Эффективное применение урана, снижая зависимость от импорта.
6. Создание рабочих мест: Требуются высококвалифицированные специалисты, стимулируя развитие науки и техники.
7. Надежность и безопасность: Современные АЭС имеют множество уровней защиты.
8. Диверсификация энергобаланса: Снижение зависимости от угля и газа.
9. Стимулирование технологического прогресса: Развитие новых и улучшение существующих технологий.
10. Снижение выбросов загрязняющих веществ: Минимизация вредных выбросов, таких как диоксид серы и оксиды азота.

Институт ядерной физики Министерства энергетики Республики Казахстан - это единственная научная организация в Казахстане в атомной отрасли, выполняющая полный цикл научно-исследовательских и опытно конструкторских работ, занимающаяся фундаментальными и прикладными исследованиями, производством радиоизотопов.

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Комментарии

2 комментарий(ев)
Miroslav
Miroslav
Respect ✊
06.08.2024, 18:44
Miroslav
Miroslav
Respect ✊
06.08.2024, 18:44
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