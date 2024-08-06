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06.08.2024, 15:46

Нурдаулет Килыбай: Необходимо усилить контроль за качеством продуктов питания

Госинформзаказ 0 0

 Сегодня, 6 июля, на аппаратном совещании под председательством главы региона Нурдаулета Килыбая обсуждался вопрос защиты прав потребителей  Мангистауской области, сообщает пресс-служба акима области.

Фото предоставлено пресс-службой акима Мангистауской области
Фото предоставлено пресс-службой акима Мангистауской области

По информации руководителя департамента по защите прав потребителей Мангистауской области Рауана Мухаева, с начала года госорганом по защите прав потребителей рассмотрено 810 заявлений, из них 227 обращений удовлетворены и по 383 даны разъяснения. В результате обратившимся потребителям были возвращены  18 млн 421 тыс 309 тенге.

 В результате анализа поступивших от жителей обращений выявлено множество проблем, таких как покупка некачественного товара, обмен и возврат товара, низкое качество оказания бытовых услуг, проблемы в сфере транспортных услуг, в том числе отказ в возврате денег при возврате купленных билетов, - сообщил Рауан Мухаев.

Также в рамках запущенной с 1 января 2024 года концепции «Сапалы өнім», направленной на борьбу с контрафактной и некачественной продукцией, проверено 23 продовольственных продукта. С полок магазинов изъято 9 наименований товаров и приняты административные меры.

Работающие в сфере защиты прав потребителей общественные активисты также приняли участие в аппаратном совещании и поделились своими предложениями  по улучшению отрасли, подняв актуальные вопросы.

В завершение встречи аким области Нурдаулет Килыбай поставил перед госорганами конкретные задачи, направленные на повышение эффективности в сфере защиты прав потребителей.

 Потребители должны знать свои права.  Прошу поддержать проведение разъяснительных семинаров в регионе.  У жителя, который там побывает, на многие вещи откроются глаза. Поэтому отдел предпринимательства, акимы городов и районов, заместители по данным вопросам должны ответственно подойти к решению этого вопроса. Кроме того, нам необходимо усилить контроль за качеством и легальностью продуктов питания.  Это актуальная проблема.  Поэтому ответственные органы должны проверить состав продаваемой в магазине контрафактной  продукции, - сказал Нурдаулет Килыбай.

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