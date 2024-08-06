Нурдаулет Килыбай: Необходимо усилить контроль за качеством продуктов питания

Сегодня, 6 июля, на аппаратном совещании под председательством главы региона Нурдаулета Килыбая обсуждался вопрос защиты прав потребителей Мангистауской области, сообщает пресс-служба акима области.

Фото предоставлено пресс-службой акима Мангистауской области

По информации руководителя департамента по защите прав потребителей Мангистауской области Рауана Мухаева, с начала года госорганом по защите прав потребителей рассмотрено 810 заявлений, из них 227 обращений удовлетворены и по 383 даны разъяснения. В результате обратившимся потребителям были возвращены 18 млн 421 тыс 309 тенге.

В результате анализа поступивших от жителей обращений выявлено множество проблем, таких как покупка некачественного товара, обмен и возврат товара, низкое качество оказания бытовых услуг, проблемы в сфере транспортных услуг, в том числе отказ в возврате денег при возврате купленных билетов, - сообщил Рауан Мухаев.

Также в рамках запущенной с 1 января 2024 года концепции «Сапалы өнім», направленной на борьбу с контрафактной и некачественной продукцией, проверено 23 продовольственных продукта. С полок магазинов изъято 9 наименований товаров и приняты административные меры.

Работающие в сфере защиты прав потребителей общественные активисты также приняли участие в аппаратном совещании и поделились своими предложениями по улучшению отрасли, подняв актуальные вопросы.

В завершение встречи аким области Нурдаулет Килыбай поставил перед госорганами конкретные задачи, направленные на повышение эффективности в сфере защиты прав потребителей.