С причала морского многофункционального терминала «Саржа» вышло в рейс судно «Бекет-Ата»

6 августа 2024 года компанией SEMURG INVEST, в сотрудничестве с «Казморттрансфлот» впервые был организован рейс BreakBulk Express, (сборный груз) - были отправлены почти 2800 тонн удобрений ТОО «Казфосфат» и 1700 тонн катодной меди ТОО «КазЦинк» на судне «Бекет Ата», сообщает Центр общественных коммуникаций.

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

В течение нескольких лет казахстанская девелоперская компания SEMURG INVEST реализует проект строительства многофункционального морского терминала (ММТ) «Саржа» в порту Курык Мангистауской области. Компания построила подъездные железнодорожные пути, два причала и терминал для генеральных грузов.

Весь проект включает в себя несколько терминалов: зерновой терминал, терминал для генеральных грузов, терминал для наливных грузов, универсальный терминал и транспортно-логистический комплекс. Это - один из немногих уникальных логистических проводников, соединяющий Восток и Запад. К примеру, по итогам 2023 года было принято 432 вагона или около 30 тыс.тонн цветного металла, по итогам первого полугодия т.г. более 40 тыс. тонн разных грузов.