Ренессанс Центральной Азии: На пути к устойчивому развитию и процветанию

«Успешная Центральная Азия – успешный Казахстан» и мы готовы идти на дальнейшее развитие интеграционных процессов настолько, насколько готовы наши стратегические партнеры и союзники в регионе, заявил Касым-Жомарт Токаев, Президент Республики Казахстан.

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I. ОБЩНОСТЬ ЦЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ

Симбиоз кочевого и оседлого укладов жизни стал не только основой хозяйственной системы региона, но и предопределил формирование собственной политико-правовой культуры, ­своей системы ценностей, которая отличалась высокой степенью толерантности и устойчивости ко всевозможным переменам. На просторах Центральной Азии создавались и распадались империи, эволюционировали политические и экономические модели, но неизменно сохранялась своя уникальная идентичность.

Испокон веков наши народы гармонично взаимодействовали с различными цивилизациями. Именно благодаря этому регион играл ключевую роль в истории Великого Шелкового пути и большой Евразии в целом, сохраняя при этом свою этнокультурную и духовную самобытность. На этапе новейшей истории развития наши государства прошли через многие испытания и трудности.

Пессимистические прогнозы о том, что центральноазиатские республики пополнят группу так называемых «несостоявшихся государств», или failed states, не подтвердились. Государства региона доказали свою состоятельность и заняли достойное место в международном сообществе. Благодаря единству и мудрос­ти наших народов мы укрепили свою территориальную целостность, свободу и независимость.

Не будет преувеличением сказать, что сегодня у каждой страны региона накоплен собственный уникальный опыт государственного строительства, развития рыночной экономики, восстановления культурного наследия, формирования национальной идентичности. Модернизированы общественные и государственные институты. Созданы развитая инфраструктура и промышленность, проложены тысячи километров новых железных и автомобильных дорог, построены важные социальные объекты.

Наш курс на открытость и обновление обеспечил поступательный рост национальных экономик и интеграцию в мирохозяйственные отношения. Планомерное развитие систем образования, здравоохранения и пенсионного обеспечения привело к существенному улучшению социально-экономического положения населения. Межгосударственные отношения внутри региона также претерпели кардинальные изменения. Между странами был налажен конструктивный двусторонний и многосторонний диалоги на всех уровнях, развивается взаимовыгодное сотрудничество.

Принципиальное значение имеет прогресс в урегулировании проблемных вопросов, которые раньше нередко приводили к противоречиям, препятствовали всестороннему развитию региональной кооперации. Высокой оценки заслуживают успехи в поиске взаимовыгодных решений в водно-энергетической сфере. Создаются благоприятные условия для поэтапного продвижения вопросов делимитации государственных границ, совершенствования работы пограничных пунктов пропуска, расширения транспортного сообщения, запуска новых марш­рутов и облегчения взаимных поездок граждан.

Последовательный и необратимый характер приобрели процессы сближения, направленные на объединение усилий во имя обеспечения долгосрочной безопасности и процветания региона. Сегодня взаимоотношения между пятью государствами вышли на уровень углубленного стратегического партнерства и союзничества, наполненного конкретным содержанием как в политической, так и в торгово-­экономической и культурно-гуманитарной­ сферах.

Государства Центральной Азии смогли выработать свою прагматичную стратегию внешнеполитических взаимоотношений, которая создала стабилизирую­щий баланс межстрановых и межрегиональных интересов, позволила нам стать полноправными участниками глобальных процессов. «Центральноазиаты», укрепляя статус миролюбивых государств, активно продвигают свои идеи и проекты в многосторонних структурах, являются учредителями таких успешных и влия­тельных организаций, как СНГ, ШОС, СВМДА, ОЭС, ЕАЭС, ОТГ и другие.

Все это позволяет с уверен­ностью говорить о «центральноазиатской пятерке» как о группе стабильно развивающихся и самодостаточных стран в самом сердце Евразийского континента. Нет сомнений в том, что общее историческое прошлое, многовековые традиции дружбы и добрососедства и далее будут служить незыблемой основой для сближения наших братских народов.

II. РОЛЬ РЕГИОНА НА НОВОМ ВИТКЕ РАЗВИТИЯ

Благодаря своему географичес­кому расположению государства и народы Центральной Азии на протяжении веков содействовали взаимному культурному обогащению и налаживанию межцивилизационного диалога на континенте. Вносили весомый вклад в дело сохранения мира и взаимопонимания.

Сегодня Центральная Азия продолжает успешно выполнять эту благородную и ответственную миссию. Наши государства придерживаются схожих взглядов по таким вопросам, как глобальное устойчивое развитие, обеспечение всеобщей безопасности и стабильности, оказывают друг другу поддержку в рамках региональных и международных структур, выступая соавторами важных резолюций Генеральной Ассамблеи Организации Объе­диненных Наций.

О повышении политического веса Центральной Азии как субъек­та международной политики говорит также появление новых диалоговых площадок в формате «ЦА плюс». К настоящему времени состоялось девять саммитов и встреч на высшем уровне в данном формате. За последние два года проведены первые саммиты «ЦА – РФ» (Астана), «ЦА – КНР» (Сиань), «ЦА – США» (Нью-Йорк), «ЦА – ФРГ» (Берлин), две встречи глав государств ЦА и Европейского союза (Астана, Чолпон-Ата), первый саммит «ЦА – ССАГЗ» (Джидда), а также «ЦА – Индия» (в онлайн-формате). В этом году в Астане пройдет первый саммит «ЦА – Япония».

Отмечаем, что интерес к взаимодействию в данном формате проявляют и другие страны, а также международные организации. Таким образом, сделан важный шаг к закреплению субъектности региона на мировой арене. Вектор развития Центральной Азии – приверженность традиционным ценностям вкупе со стремлением к модернизации и передовым знаниям. Это делает наш регион самодостаточным и влиятельным участником обновляющейся международной системы.

Сегодня мы нацелены на укрепление своей роли как евразийского эпицентра международных геополитических и геоэкономических преобразований. Растущий экономический вес, открытость к инновациям и интеллектуальный потенциал создают предпосылки для трансформации региона в один из драйверов современного мироустройства. Тем более, что для этого у наших государств есть все ресурсы и возможности.

Особого внимания заслуживает консолидация усилий в рамках совместного участия в регио­нальных проектах с внешними партнерами для всестороннего продвижения общих позиций на диалоговых площадках. Убежден, настало время для позиционирования Центральной Азии не только в качестве связующего звена между Азией и Европой, но и как отдельного регионального актора международных отношений, способного стать новым центром глобального притяжения.

III. НОВЫЙ ФОРМАТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Очевидно, что ближайшее десятилетие станет определяющим для нашего региона, и только от нас самих зависит, насколько эффективно мы воспользуемся этим историческим шансом. В условиях глобальной геополитической турбулентности мы сформировали в регионе пространство доверия и общей неделимой безопасности, устранили барьеры, препятствующие региональной кооперации, соз­дали фундамент для выведения нашего многогранного сотрудничества на качественно более высокий уровень.

Казахстан установил союзнические отношения с Кыргызстаном, Таджикистаном и Узбекистаном,­ планомерно расширяет стратегическое партнерство с Туркменистаном. О стремлении наших народов к сближению также свидетельствует интенсификация контактов практически на всех уровнях. Взаимные визиты и встречи глав государств носят регулярный характер, что придает импульс углублению межпарламентских, межправительственных и межведомственных связей.

Активный политический диалог и добрая воля стали важнейшим консолидирующим фактором в развитии пятистороннего взаимодействия. Государства региона сформировали уникальный центральноазиатский формат сотрудничества, основанный на таких фундаментальных принципах, как взаимное уважение независимости, суверенитета и территориальной целостности, мирное разрешение возможных разногласий.

Состоялось пять Консультативных встреч глав государств Центральной Азии: в Астане, Ташкенте, Туркменбаши, Чолпон-Ате, Душанбе. Их итоги, без преувеличения, углубили и расширили региональную кооперацию, вывели ее на беспрецедентный уровень, придав интеграционным процессам поступательный, системный и, самое главное, непрерывный характер. На первой встрече в Астане в 2018 году были определены магистральные направления взаимодействия пяти стран региона. По ее итогам активизировались контакты в области обеспечения региональной безопасности.

В ходе второй встречи в Ташкенте в 2019 году лидеры Цент­ральной Азии выступили с рядом далеко идущих инициатив по продвижению региональной кооперации. В частности, Казахстан выступил с инициативой о необходимости подписания Договора о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве в целях развития Центральной Азии в XXI веке и проведения регулярных встреч секретарей советов безопасности стран региона. Важным итогом, несомненно, стало принятие Регла­мента проведения саммитов.

Весьма насыщенной стала повестка третьего саммита в Турк­менбаши в 2021 году. Главами государств были инициированы созыв Межпарламентского и Молодежного форумов, создание Делового совета. Знаковым стало утверждение символики Консультативных встреч.

Главными политическими итогами четвертой встречи в Чолпон-Ате в 2022 году стали начало процедуры подписания пятистороннего Договора о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве в целях развития Центральной Азии в XXI веке, а также утверждение Программы «Зеленая повестка» для Цент­ральной Азии и Концепции взаимодействия в рамках многосторонних форматов.

На юбилейной пятой встрече в Душанбе в 2023 году был сделан первый шаг на пути к институционализации формата Консультативных встреч глав государств Центральной Азии. Лидерами стран было принято решение учредить Совет нацио­нальных координаторов (по делам Консультативных встреч глав государств Центральной Азии).

На полях шестой Консультативной встречи в Астане дальнейшее развитие получит проведение встреч руководителей транспортных ведомств, состоятся первая встреча министров энергетики, а также совещание министров и ответственных лиц по вопросам СМИ и информации государств региона. В целом регулярные встречи на высшем уровне придали значительный импульс совместной работе по всем направлениям.

Прежде всего этому служит принятие «дорожных карт» по развитию регионального сотрудничества, в которых закладываются мероприятия по укреплению практического взаимодействия. Как следствие, в регионе значительно активизировались торгово-экономические и деловые связи. За короткий по историческим меркам период Центральная Азия превратилась в пространство взаимовыгодного сотрудничества с динамично развивающимся торговым, инвестиционным и транспортно-коммуникационным потенциалом.

За последние пять лет (2018–2023 годы) объем взаимной торговли увеличился практически в два раза – с 5,7 млрд до 11 млрд долларов. По итогам прошлого года внутренний товарооборот вырос практически на 25%. При этом торговля Казахстана со странами ЦА в прошлом году выросла на 26,8%, достигнув отметки в 8 млрд долларов. Совместные крупные проекты приносят не только ощутимую пользу их участникам, но и меняют всю конфигурацию экономики Центральной Азии.

Важным направлением сотрудничества является развитие в приграничных районах сети торгово-логистических и промышленных хабов, которые могут стать новыми драйверами взаимной торговли и совместной инвестиционной деятельности. Стратегическое значение приобретает реализация транспортно-­логистического потенциала наших стран. Эта сфера призвана стать новой опорной точкой для стремительного развития региона.

Большое внимание уделяется созданию совместных предприятий в сферах промышленности, энергетики, сельского хозяйства, транспорта и цифровизации, которые выступают локальными точками роста. Важным шагом в этом направлении станет утверждение в этом году Плана действий по развитию промышленной кооперации государств Центральной Азии.

IV. ОБЩЕЕ ВИДЕНИЕ ПЕРСПЕКТИВ РЕГИОНАЛЬНОЙ КООПЕРАЦИИ



Предыдущий саммит в Душанбе еще раз подтвердил, что процессы консолидации усилий всех пяти государств во имя трансформации нашего «общего дома» придают мощный импульс превращению Центральной Азии в экономически развитый и процветающий регион. В этом отношении предстоящая Астанинская встреча призвана открыть новую главу в развитии государств региона на ближайшую пятилетку (2024–2028 годы).

Сегодня в условиях деглобализации внутрирегиональное взаи­модействие стран Центральной Азии приобретает огромную актуальность как для самосохра­нения ее в качестве особого цивилизационного ареала, так и для стабилизации региона в виде целостного организма. Объе­диняющим началом должна служить взаимодополняемость государств «пятерки», обусловленная исторической и культурной общностью наших стран и народов.

Как говорил великий аль-Фараби: «Вся земля станет добродетельной, если народы будут помогать друг другу для достижения счастья». На новом этапе развития перед нами стоит ряд значимых целей и задач, от решения которых будет зависеть судьба региона и проживающих здесь народов.

ПЕРВОЕ.

Сохранение мира и стабильности не только в Цент­ральной Азии, но и в сопредельных регионах как ключевое условие для долгосрочного развития и прогресса. Одним из приоритетных аспектов внешней политики Казах­стана является стремление к сбалансированности. Мы неизменно придерживаемся принципа «Мир превыше всего». Как ответственный участник мирового сообщества Казахстан выступает за неукоснительное соблюдение принципов международного права, уважения суверенитета и неприкосновенности границ.

С уверенностью скажу, что стран, разделяющих точку зрения Казахстана, немало. Позиции многих стран взаимодополняемы и нацелены на формирование справедливого, предсказуемого миропорядка. В наше неспокойное время это надежный фундамент, на котором можно выстроить конструктивное видение будущего. На фоне сохранения сложной военно-политической обстановки по периметру Центральной Азии возникает необходимость кооперации в сфере оборонной политики и безопасности.

Особую актуальность приобретает создание региональной архитектуры безопасности, в том числе посредством разработки Каталога рисков безопасности для Центральной Азии и мер их предупреждения. Ключевыми приоритетами государств региона являются формирование неделимого пространства безопасности в Цент­ральной Азии, поиск комп­лексных подходов к решению узловых вопросов в борьбе с традиционными и новыми угрозами, выработка мер реагирования и предупреждения, а также активное взаимодействие с ООН и другими международными, региональными организациями в данной сфере.

ВТОРОЕ.

Дальнейшее развитие экономического потенциала, углубление кооперационных связей. Неизменной задачей наших стран, безусловно, остается формирование прочной экономической базы многостороннего взаимодействия. Сегодня благодаря совместным усилиям стран региона и мощному экономическому потенциалу Центральная Азия становится пространством больших возможностей в торговле, инвестициях, науке и инновациях.

Общая территория наших государств составляет 3 882 000 кв. км, население – более 80 млн человек, совокупный внутренний валовый продукт достигает 450 млрд долларов. В регионе сосредоточено порядка 20% мировых запасов урана, 17,2% – нефти, 7% – природного газа. По производству угля и выработке электроэнергии Цент­ральная Азия в мире занимает 10 и 19 место соответственно. Взаимодополняемость наших экономик позволяет обеспечить их устойчивость к внешним шокам, диверсифицировать торгово-производственные циклы. Способствовать этому процессу может эффективная реализация совместных экономических проектов. Важной задачей является технологическое развитие наших экономик.

Необходимо постепенно уходить от ресурсной зависимости. В этом контекс­те точками роста экономики могут стать цифровизация и креа­тивная индустрия, которые охватывают медиа, кино, музыку, дизайн, образование, сферу информационных технологий. У стран региона есть хороший потенциал для создания совместных проектов в данном нап­равлении. Бум цифровой и креативной индустрии будет способствовать последовательному переходу от сырьевой экономики к интеллектуальному производству. Убежден, центральноазиатская экономическая кооперация вполне может стать если не главным, то, по крайней мере, одним из ключевых источников роста наших национальных экономик.

ТРЕТЬЕ.

Регион имеет все возможности стать одним из важнейших транспортно-логистических и транзитных хабов на планете. Центральная Азия стремительно превращается в ключевое звено глобальных транспортных коммуникаций. Прежде всего это многообещающий китайский проект «Один пояс, один путь» и международный транспорт­ный коридор «Север – Юг», в которые в той или иной степени вовлечены все страны региона.

Сегодня наши государства продвигают и другие перспективные идеи по формированию новых транспортных коридоров. Казахстан совместно с партнерами активно развивает Транс­каспийский международный транспортный маршрут (Средний коридор), объемы перевозок по которому в среднесрочной перспективе могут быть увеличены в пять раз. Новые возможности открываются в связи с развитием морской инфраструктуры Казахстана – портов Актау и Курык, через которые проходят возрастающие объемы грузов из Китая, стран Центральной Азии на Южный Кавказ, в Турцию и далее в Европу.

Выход на перспективные рынки стран Южной Азии и порты Индийского океана смогут обеспечить прорабатываемые транспортные коридоры через территорию Афганистана. Это отвечает интересам всего региона. Объединив и расширив сотрудничество в сфере транспорта внутри Центральной Азии и со странами за ее пределами, мы сможем добиться многих поставленных целей. На предстоящий период ключевыми направлениями взаимодействия наших стран в транзитно-­транспортной сфере должны стать комплексное улучшение транспортного сообщения (увеличение частоты авиарейсов, запуск новых авиационных и железнодорожных маршрутов, модернизация пограничных переходов и так далее); обеспечение опережающего развития транспортной инфраструктуры с внедрением инновационных технологий; расширение транзитных возможностей и эффективное использование транзитно-­логистического потенциала региона.

ЧЕТВЕРТОЕ.

Выработка общих подходов к обеспечению водной, энергетической и продовольственной безопасности. Проблема дефицита воды, в последние годы затронувшая практически все страны регио­на, негативно сказывается на социально-экономическом положении аграриев, приводит к серьезному экономическому ущербу для населения. В этом контексте хочу подчерк­нуть исключительную роль Международного фонда спасения Арала как уникальной региональной площадки для обсуж­дения и решения важнейших водно-энергетических, экологических и социально-экономических проблем.

В качестве действующего председателя МФСА Казахстан предложил активизировать сотрудничество в рамках Фонда, а также совместно приступить к созданию Международного водно-энергетического консорциума, в котором важно также предусмотреть продовольственный компонент, поскольку водный вопрос неразрывно связан с продовольственной безопасностью региона. Наша страна традиционно выступает за конструктивный и открытый диалог для решения указанных вопросов.

Энергетическими проектами века для всего региона может стать строительство Камбаратинской ГЭС-1 в Кыргызстане и Рогунской ГЭС – в Таджикистане. Сооружение данных объектов принесет мультипликативный эффект для всех сторон. На глобальную обеспеченность продовольствием влияет продолжающийся геополитический кризис. В целях минимизации зависимости стран Центральной Азии от внешних факторов возникает потребность скоординированных мер в данном направлении.

В этих целях Казахстан предложил разработать Стратегичес­кий план по обеспечению продовольственной безопасности в Центральной Азии до 2030 года с формированием единой информационной платформы по анализу и обмену данными между пятью странами. Важным инструментом в снижении негативного эффекта от глобального изменения климата является переход к «зеленой» экономике. В регионе есть стремление реализовать имеющийся у нас большой природный потенциал возобновляемой энергетики.

Так, в Казахстане планируют к 2030 году довести долю ВИЭ до 15%, к 2060 году мы намерены дос­тичь углеродной нейтральности. Широкое использование возобновляемых источников энергии не только принесет пользу окружающей среде, сократив выбросы парниковых газов, но и будет способствовать повышению энергетической безопасности и созданию новых рабочих мест. Укреплению сотрудничества в этой сфере может содействовать дальнейший обмен знаниями, ресурсами и передовым опытом. ПЯТОЕ. Важнейший и самый ценный ресурс Центральной Азии – молодое интеллектуальное поколение. Центральная Азия – один из самых «молодых» регионов мира.

Средний возраст населения здесь составляет всего 28,7 года. По подсчетам ООН, к 2040 году средний возраст жителей регио­на еще больше снизится и сос­тавит 28,3 года, что значительно ниже прогнозов по другим регио­нам, Северной Америке (41,5), Европе (46,8), Китаю (48). Это уникальное конкурент­ное преимущество, открывающее широкие возможности для экономического и социального развития всех пяти стран. Молодежь может стать движущей силой процессов обновления в экономической, технологической и культурной сферах.

Именно в руках подрастающего поколения находится ключ к успеху в условиях глобальной конкуренции. В данном контексте актуальными задачами являются углуб­ление сотрудничества в сфере науки и образования, укрепление молодежных связей и формирование совместных площадок, нацеленных на расширение возможностей и реализацию потенциала молодого поколения. В свою очередь Казахстан активно поддерживает развитие межвузовского взаимодействия, открытие перекрестных филиалов вузов и совместных факультетов. Мы высоко ценим стремление молодежи соседних стран получать высшее образование в Казахстане и со своей стороны существенно увеличиваем квоты для обучения в наших университетах.

Сегодня в казахстанских вузах обучается порядка девяти тысяч студентов из Центральной Азии. За последние годы в нашей стране были открыты представительства ряда ведущих зарубежных университетов. Растет число вузов, осуществляющих научные исследования. Открываются технологические парки и инженерные центры. Данная работа ведется в рамках нашей стратегической цели по превращению Казахстана в региональный образовательный хаб. В настоящее время мы совместными усилиями уверенно движемся к построению единого центральноазиатского пространства высшего образования. ШЕСТОЕ. Важной миссией становится формирование цивилизационной идентичности наших стран на основе гармонизации культурно-гуманитарных связей братских народов.

Выстраивая современный облик Центральной Азии, мы также создаем и новый взгляд на национальную и региональную идентичность наших граждан. Нас связывает особая центральноазиатская ментальность, на основе которой сформировались самобытная культура и традиции. Столпами центральноазиатской идентичности служат уважение к общим историческим корням, межкультурный диалог и межконфессиональное согласие. Историческая память составляет фундамент национального самосознания наших народов. Обоснованная гордость за достижения наших предков и богатую культуру служат мощным импульсом для успешного развития наций в настоящем, а также для их уверенного восхож­дения в будущем.

Поэтому мы должны уделять больше внимания ярким страницам нашего общего прошлого. Считаю весьма востребованной задачей написание общей истории Центральной Азии на основе тюркских, персидских, арабских, китайских, российских и западноевропейских источников. Для повышения нашей глобальной конкурентоспособности мы должны неустанно следовать общим целям, сохраняя наше единство.

Как говорил великий Абай: «Начало успеха – единство». В условиях продвижения в мире геополитических проектов и идеологем региону нужно оберегать свой духовно-культурный код, который вобрал в себя лучшие традиции гостеприимства, солидарности и взаимопомощи, сохранения семейных ценностей и многое другое.

В заключение хотел бы подчеркнуть: региональная кооперация - это не только объективная реальность, но и жизненная необходимость. В условиях геополитической неопределенности и деградации сложившейся модели мироустрой­ства это, по сути, единственный прагматичный подход.

Наше будущее зависит от укрепления сплоченности, взаимного доверия и открытости миру. Только на основе этих принципов мы сможем обеспечить ренессанс Центральной Азии как динамичного, инновационного и культурно богатого региона. Усиление парадигмы регионального единства послужит наиболее оптимальным ответом на текущие и грядущие вызовы, позволит выработать консолидированные подходы к сдерживанию негативных трендов, станет основой действенных мер для противостояния любым внешним силам.

В этих целях по предложению Казахстана была подготовлена Концепция развития региональной кооперации «Центральная Азия-2040», в которой отражены ориентиры дальнейшего развития многогранного пятистороннего взаимодействия. Со своей стороны мы последовательно придерживаемся принципа «Успешная Центральная Азия – успешный Казахстан» и готовы идти на дальнейшее развитие интеграционных процессов настолько, насколько готовы наши стратегические партнеры и союзники в регионе.

Касым-Жомарт Токаев, Президент Республики Казахстан



