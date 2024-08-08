Начались тренировочные сборы национальной сборной Казахстана по аударыспаку

Сборная Казахстана по аударыспаку продолжает активно готовиться к 5-м Всемирным Играм Кочевников. 6 августа начались учебно-тренировочные сборы национальной сборной Казахстана по аударыспаку. Об этом сообщает Центр общественных коммуникаций Мангистауской области.

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

Команда готовится к выступлению на 5-х Всемирных играх кочевников в Алматинской области.

Национальную сборную по аударыспаку на Всемирных играх кочевников представят 12 спортсменов, которые в настоящее время являются одними из сильнейших в мире.

Главный тренер сборной Казахстана по аударыспаку Жанбатыр Бекмурсаев заявил, что команда приложит все усилия, чтобы успешно выступить на Играх.

«Мы проводим уже вторые учебно-тренировочные сборы перед Всемирными играми кочевников. Спортсмены по плану набирают форму. Рассчитываем, что они выйдут на пик к началу Игр. Для нас очень важно "не ударить в грязь лицом", ведь Казахстан - страна-хозяйка Игр кочевников. Мы приложим все силы для победы».

Аударыспак – древний вид спорта, представляющий собой поединок двух всадников на лошадях.