Аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай встретился с генеральным директором компании «Esta Construction»

Фото пресс-службы акима мангистауской области

В ходе встречи стороны обсудили проект строительства завода по производству аммиака и карбамидных удобрений в Мангистау. Проект имеет большое стратегическое значение для обеспечения продовольственной безопасности в сфере сельского хозяйства региона, а также способствует экономическому развитию страны.

Глава региона Нурдаулет Килвбай отметил, что готов поддержать все инициативы, направленные на укрепление двустороннего сотрудничества.