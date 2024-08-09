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09.08.2024, 11:08

Аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай встретился с генеральным директором компании «Esta Construction»

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 Сегодня, 9 августа, аким области Нурдаулет Килыбай провел встречу с генеральным директором компании «Esta Construction» Айдемиром Гурбузом, возглавившим делегацию предприятия, сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

Фото пресс-службы акима мангистауской области
Фото пресс-службы акима мангистауской области

В ходе встречи стороны обсудили проект строительства завода по производству аммиака и карбамидных удобрений в Мангистау. Проект имеет большое стратегическое значение для обеспечения продовольственной безопасности в сфере сельского хозяйства региона, а также способствует экономическому развитию страны.

Глава региона Нурдаулет Килвбай отметил, что готов поддержать все инициативы, направленные на укрепление двустороннего сотрудничества. 

   Мы заинтересованы в привлечении инвестиций в регион и улучшении сельскохозяйственного сектора.  Мы готовы и дальше развивать предложенный Вами проект и поддерживать в рамках законодательного поля все инициативы, направленные на укрепление двустороннего сотрудничества, - сказал Нурдаулет Килыбай.

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Комментарии

2 комментарий(ев)
444
444
Чему способствует , уже проходили . Ещё вопрос где постоят ? А то уже действующий завод по производству удобрений отравляет город , а народу польза от этого завода травля с последующими очередями в поликлинику с нехваткой медперсонала и длинным перечнем лекарств Британского производства за свой счёт. Плюс подорожание воды и электроэнэргии из-за большего потребления , что у нас ложится на плечи народа.
09.08.2024, 16:04
Ingul
Ingul
А существующий АТЗ здорово способствует ..."обеспечению продовольственной безопасности в сфере сельского хозяйства региона", как говорится в статье? Что-то не очень заметно, кроме периодических выбросов в атмосферу.
09.08.2024, 11:16
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