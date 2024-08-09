Аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай встретился с генеральным директором компании «Esta Construction»

Сегодня, 9 августа, аким области Нурдаулет Килыбай провел встречу с генеральным директором компании «Esta Construction» Айдемиром Гурбузом, возглавившим делегацию предприятия, сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.
В ходе встречи стороны обсудили проект строительства завода по производству аммиака и карбамидных удобрений в Мангистау. Проект имеет большое стратегическое значение для обеспечения продовольственной безопасности в сфере сельского хозяйства региона, а также способствует экономическому развитию страны.
Глава региона Нурдаулет Килвбай отметил, что готов поддержать все инициативы, направленные на укрепление двустороннего сотрудничества.
Мы заинтересованы в привлечении инвестиций в регион и улучшении сельскохозяйственного сектора. Мы готовы и дальше развивать предложенный Вами проект и поддерживать в рамках законодательного поля все инициативы, направленные на укрепление двустороннего сотрудничества, - сказал Нурдаулет Килыбай.
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