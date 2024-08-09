Нурдаулет Килыбай: Мы ответственны за конкурентоспособность Мангистауских школьников

Фото пресс-службы акима Мангистауской области

На совещании с участием руководителей организаций образования региона обсуждался ход подготовки к новому учебному году, обеспечения безопасности учащихся, вопросы инклюзивного образования.

По словам руководителя управления образования Динары Жумашевой, в новом учебном году будут работать 647 объектов образования. Сеть организаций растет за счет частного сектора, который увеличился на 10% по сравнению с 2022 годом.

Для 25 вновь открывающихся в 2024-2025 годах школ потребуются 2736 учителей. В целях решения этой проблемы в новые школы вместе с учащимися трехсменных школ будут переведены 478 учителей, и в рамках требований законодательства будут приняты на работу 2258 новых учителей. В 2024-2025 учебном году размер социальной помощи, оказываемой школьникам, нуждающимся в социальной поддержке в регионе, увеличился с 43 000 тенге до 50 000 тенге. Кроме того, на 50% вырастут стипендии студентам колледжей. Более 100 тысяч учащихся будут обеспечены однократным бесплатным горячим питанием. В связи с чем из местного предусмотрены средства в размере 8,1 млрд тенге. В рамках акции «Дорога в школу» компетентный орган, меценаты и предприниматели организуют помощь детям, нуждающимся в социальной поддержке. Сегодня при поддержке местных предприятий и частных предпринимателей более 3000 школьников были обеспечены школьными принадлежностями и формой, а также оказана финансовая помощь, - рассказала Динара Жумашева.

Аким области Нурдаулет Килыбай остановился на нынешнем состоянии школ и отметил, что вопросы повестки дня должны решаться качественно и оперативно.

До начала нового учебного года осталось две недели. Прежде всего, в во главе угла должна быть безопасность детей. Особое внимание следует уделить питанию студентов. Следите за тем, чтобы питание учащихся было здоровым и качественным. Это одно из требований, которое никогда не потеряет своей актуальности. Все мы несем ответственность за то, чтобы дети Мангистау были здоровыми, конкурентоспособными и образованными гражданами, - сказал Нурдаулет Килыбай.





Во встрече также приняли участие руководители образовательных организаций и представители общественных организаций. Представитель общественного фонда «Өркениетті келешек» Гульбаршин Карабалина осветила проблемы инклюзивного образования в регионе и высказала свои предложения по их решению.