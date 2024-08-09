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09.08.2024, 16:39

Нурдаулет Килыбай: Мы ответственны за конкурентоспособность Мангистауских школьников

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Под председательством главы региона Нурдаулета Килыбая 9 августа состоялось расширенное совещание по вопросам образования, сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

Фото пресс-службы акима Мангистауской области
Фото пресс-службы акима Мангистауской области

На совещании с участием руководителей организаций образования региона обсуждался ход подготовки к новому учебному году, обеспечения безопасности учащихся, вопросы инклюзивного образования.

 По словам руководителя управления образования Динары Жумашевой, в новом учебном году будут работать 647 объектов образования. Сеть организаций растет за счет частного сектора, который увеличился на 10% по сравнению с 2022 годом.

Для 25 вновь открывающихся в 2024-2025 годах школ потребуются 2736 учителей.  В целях решения этой проблемы в новые школы вместе с учащимися трехсменных школ будут переведены 478 учителей, и в рамках требований законодательства будут приняты на работу 2258 новых учителей. В 2024-2025 учебном году размер социальной помощи, оказываемой школьникам, нуждающимся в социальной поддержке в регионе, увеличился с 43 000 тенге до 50 000 тенге.  Кроме того, на 50% вырастут стипендии студентам колледжей. Более 100 тысяч учащихся  будут обеспечены однократным  бесплатным горячим питанием. В связи с чем из местного предусмотрены средства в размере  8,1 млрд тенге. В рамках акции «Дорога в школу» компетентный орган, меценаты и предприниматели организуют помощь детям, нуждающимся в социальной поддержке. Сегодня при поддержке местных предприятий и частных предпринимателей более 3000 школьников были обеспечены школьными принадлежностями и формой, а также оказана финансовая помощь, - рассказала Динара Жумашева.

Аким области Нурдаулет Килыбай остановился на нынешнем состоянии школ и отметил, что вопросы повестки дня должны решаться качественно и оперативно.  

До начала нового учебного года осталось две недели.  Прежде всего, в во главе угла  должна быть безопасность детей.  Особое внимание следует уделить питанию студентов.  Следите за тем, чтобы питание учащихся было здоровым и качественным.  Это одно из требований, которое никогда не потеряет своей актуальности.  Все мы несем ответственность за то, чтобы дети Мангистау были  здоровыми, конкурентоспособными и образованными гражданами, - сказал Нурдаулет Килыбай.


 
Во встрече также приняли участие руководители образовательных организаций и представители общественных организаций. Представитель общественного фонда «Өркениетті келешек» Гульбаршин Карабалина осветила проблемы инклюзивного образования в регионе и высказала свои предложения по их решению.

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