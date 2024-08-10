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10.08.2024, 15:47

Нурдаулет Килыбай: экокампания «Таза Қазақстан» – не временная акция

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Сегодня, 10 августа, в Мангистауской области в рамках общенациональной экологической акции «Таза Қазақстан» прошли масштабные субботники. В работах по благоустройству приняли участие жители всех городов и районов области, общественные активисты, бизнесмены, крупные компании, спортсмены и паралимпийцы, многодетные матери, госслужащие и депутаты, сообщает пресс-служба главы региона.

Фото: пресс-служба акима Мангистауской области
Фото: пресс-служба акима Мангистауской области

Экологическое мероприятие в Актау было организовано в особом формате. На берегу моря были установлены юрты, участникам акции были предложены горячий чай и еда. Для жителей была организована ярмарка сельскохозяйственной продукции.

Творческие жители и молодежь радовали участников субботника исполнением кюев и песнями. Некоторые пришли на набережную семьями, чтобы внести свой вклад в чистоту города.

Также во время субботника было очищено дно Каспийского моря. Для этого задействовали 3 водолазов.

В эко-акции приняли участие более 3000 жителей региона, задействовано около 100 единиц спецтехники. Вывезено 300 тонн мусора.

Многодетные матери, сотрудники полиции, депутаты, известные спортсмены, паралимпийцы, врачи, экологи и энергетики, представители сферы культуры активно поддержали проведение масштабной акции, призвав жителей к сохранению родного города в чистоте.  А предпринимателям и крупные компании напомнили, что им следует следить за благоустройством своих производственных объектов и прилегающих территорий.

Как отметил аким области Нурдаулет Килыбай, подобные акции, направленные на заботу об окружающей среде, должны стать постоянными в регионе.

Следует подчеркнуть активность горожан в благоустройстве. Мангистау – наш общий дом. Мы все хотим гулять по чистым улицам и жить в опрятном городе. И все только в наших руках. Это большое мероприятие, направленное на формирование экологической культуры.  Ответственность каждого из нас – заботиться об окружающей среде, не выбрасывать мусор в неположенных местах. Такие акции должны стать традицией, - сказал Нурдаулет Килыбай.

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