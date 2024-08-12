Нурдаулет Килыбай поздравил мангистаускую команду «Көкжебе» с победой в аламан байге

Глава региона Нурдаулет Килыбай 10 августа встретился с командой «Көкжебе», победившей в 135-километровом марше в рамках проходящего в Абайском районе спортивно-художественного фестиваля «Алтын бесік – Ақсуат». Об этом сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.
Главной особенностью фестиваля стала аламан байга на 135 километров, который проводился в конце июля в селе Екпин Аксуата. Всего в забеге на длинные дистанции приняли участие 80 лошадей. «Көкжебе» из Мангистау стал первым на соревнованиях. Владельцу скакуна «Көкжебе» Ерболу Ермаганбетову вручили ключи от новой машины.
Аким области Нурдаулет Килыбай подчеркнул важность байги для казахского народа и поздравил с победой команду «Көкжебе».
Байга играет важную роль в развитии национальных видов спорта страны. Победа команды «Көкжебе» еще раз доказала силу мангистауцев в конных скачках. Особую благодарность выражаю Ерболу Ермаганбетову и его упорству в достижении победы, - сказал Нурдаулет Килыбай.
Комментарии0 комментарий(ев)