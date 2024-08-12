18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
479.03
523.39
5.31
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
12.08.2024, 15:20

Определены спортсмены по жамбы ату, которые будут защищать честь Казахстана на 5-х Всемирных играх кочевников

Госинформзаказ 0 0

Стали известны четверо спортсменов по жамбы ату (конной стрельбе из лука), которые представят Казахстан на грядущих 5-х Всемирных играх кочевников, которые пройдут в Астане этой осенью, сообщает пресс-служба Ассоциации национальных видов спорта.

Фто пресс-службы Ассоциации национальных видов спорта.
Фто пресс-службы Ассоциации национальных видов спорта.

Всего 10 лучших спортсменов Казахстана по жамбы ату приняли участие в отборе, который дает прямые путевки на Всемирные игры кочевников. Лучники соревновались в венгерском, азиатском, тюркском стилях и в стиле жамбы. По итогам 1 место занял Айтбек Сарыбай, 2 место – Абзал Тулыбеков, а последнюю путевку завоевал Ералхан Айкоз. Напомним, чемпион мира Батыр Бексауыт получил прямую путевку на Игры.

«Отбор прошел очень зрелищно. Я думаю, что мы с достоинством защитим честь страны на 5-х Всемирных играх кочевников, мы приложим все усилия, чтобы завоевать победу», - сказал член национальной сборной по жамбы ату Ералхан Айкоз.

Таким образом, сформирована национальная сборная команда Казахстана, которая примет участие в 5-х Всемирных играх кочевников по жамбы ату.

1. Ералхан Айкоз – родился 5 июня 1998 года в селе Майбулак Толебийского района Туркестанской области. Победитель и серебряный призер XVI Чемпионата мира 2021 года в Тегеране;

2. Батыр Бексауыт – родился 8 августа 2001 года в селе Майбулак Толебийского района Туркестанской области. Обладатель 1 места на молодежном Чемпионате РК 2021 года, золотой и бронзовый призер Чемпионата Азии в Шымкенте, золотой и бронзовый призер Чемпионата мира в Китае;

3. Айтбек Сарыбай – родился 30 января 1998 года в селе Майбулак Толебийского района Туркестанской области. Победитель и бронзовый призер XV Чемпионата мира 2019 года в Южной Корее, серебряный призер Чемпионата мира в Китае;

4. Абзал Тулыбеков – родился 31 октября 1996 года в Алматинской области. Победитель Чемпионата мира по жамбы ату 2018 года.

В настоящее время спортсмены находятся на учебно-тренировочном сборе, который стартовал 6 августа в предгорьях Алатау, и продлится до 18 августа. Учебно-тренировочные сборы были организованы Центром национальных и конных видов спорта Министерства туризма и спорта РК.

«Подготовка нашей национальной сборной идет на высоком уровне. Могу сказать, что мы готовы на 70-80%, при этом еще есть, над чем работать. 4 наших спортсмена получили путевки на участие в 5-х Всемирных играх кочевников, с ними интенсивно работаем. Всемирные игры кочевников – как Олимпиада среди наших национальных видов спорта», - отметил главный тренер национальной сборной по жамбы ату Елдос Бадашев.

Заключительные учебно-тренировочные сборы перед 5-ми Всемирными играми кочевников пройдут в Астане с 27 августа по 7 сентября.

Напомним, что республиканская федерация жамбы ату входит в состав Ассоциации национальных видов спорта РК. Кроме того, в состав Ассоциации входят федерации байге, кокпар, аударыспақ, садақ ату, теңге ілу, құсбегілік, асық ату, «JORYQ» и др. Возглавляет Ассоциацию национальных видов спорта РК Исламбек Салжанов.

Стоит отметить, что 5-е Всемирные игры кочевников пройдут 8-13 сентября. Ожидается, что в мероприятии примут участие порядка 2000 участников. Генеральным спонсором 5-х Всемирных игр кочевников является отечественная технологическая компания ALAGEUM ELECTRIC, а главным партнером - системообразующий универсальный коммерческий банк страны страны Halyk Bank. На Всемирных играх кочевников в Астане будет разыграно 97 комплектов медалей по 21 виду спорта.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Самый влиятельный род в Казахстане: Кто правит в трех жузах?Новости Казахстана
06.07.2024, 12:38 0
Слова Димаша Кудайбергена вызвали скандал на музыкальном конкурсе в КитаеНовости Казахстана
28.07.2024, 10:50 0
Назарбаева лишили еще одного статусаНовости Казахстана
24.07.2024, 17:55 0
«Отбасы банк» хочет привлечь к ответственности тех, кто использовал пенсионные выплаты на лечение зубов не по назначениюНовости Казахстана
25.07.2024, 19:27 0
«Масимов не уйгур»: семейный врач экс-главы КНБ рассказала о его национальностиНовости Казахстана
23.07.2024, 10:25 0

Последние комментарии

< >
Министерство сделало заявление об утильсборе
tim77712 → Так может всё называть своими именами и судя по рассказанному этот сбор явно не должен называться утилем?
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Yevgeniy 24 → Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор Ответ кроется здесь.
Попавшийся пьяным за рулём чиновник из Мангистау пытался уйти от ответственности
glu-info → Ворон ворону глаз не выклюет.
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Aqtau_2023 → "судьи при отправлении правосудия независимы и подчиняются только конституции и закону" Это ответ для лохов.
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Argallo → "Однако, согласно конституционному закону, судьи при отправлении правосудия независимы и подчиняются только конституции и закону. Какое-либо вмешательство в деятельность суда по отправлению правосуди…