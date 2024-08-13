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13.08.2024, 17:06

Аким Мангистау предложил компаниям региона взять на себя заботу о чистоте исторических и культурных мест

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На совещании под председательством акима Мангистауской области Нурдаулета Килыбая 13 августа была обсуждена экологическая инициатива «Таза Қазақстан» и проводимые в рамках экокампании мероприятия. Об этом сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

Фото пресс-службы акима Мангистауской области
Фото пресс-службы акима Мангистауской области

На совещании глава региона отметил, что территория вокруг историко-культурных памятников и сакральных мест погребена под мусором, и предложил предпринимателям взять на себя заботу о чистоте и благоустройстве исторических мест.

Мы говорим, что Мангистау - это «музей под открытым небом», «край 360 святых». Но нынешнее состояние сакральных мест разочаровывает. В регионе полным ходом идут субботники. Необходимо дальше развивать проводимые работы по благоустройству, и обратить свой взгляд на сакральные и историко-культурные места. Чтобы уникальное историческое и культурное наследие,  памятники природы Мангистауской области сохранили свой высокий статус, мы призываем предпринимателей, имеющих материальную технику, взять на себя заботу о них. Эта работа будет способствовать  не только улучшению благоустройства области, но и  развитию экологической культуры нашей истории и культуры у подрастающего поколения. Каждый из нас должен внести свою лепту в чистоту и сохранение  сакральных мест, - сказал Нурдаулет Килыбай.

Предложение получило поддержку со стороны предпринимателей, которые выразили желание приступить к реализации экологической инициативы. К слову, с начала экокампании в субботниках по  области приняли участие более 39 тысяч человек, вывезено 17 505 тонн мусора. С начала года на территории региона выявлено 69 несанкционированных свалок, на сегодняшний день очищено 18 точек. По области проведен ямочный ремонт 29 063 кв.м.

В целях формирования экологических знаний и культуры среди жителей, а также поощрения участников экоинициативы организуется ряд конкурсов и акций.

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