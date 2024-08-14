Нурдаулет Килыбай пожелал успехов спортсменам, участвующим в Паралимпийских играх в Париже

Аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай 13 августа встретился с Ерболатом Алтаевым, который выступит в составе сборной Казахстана на 17-х летних Паралимпийских играх в Париже по волейболу сидя, и его тренером Куралбеком Сейдовым, пожелав мангистауским спортсменам удачи в предстоящих соревнованиях. Об этом сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.
Олимпиада – это не только спортивное соревнование, но и престиж страны. Верю, что национальная сборная защитит честь страны и покажет лучшие результаты на Олимпийских играх в Париже. Мы знаем, что паралимпийцы – это символ силы и мужества. Желаю вам победы и успехов, - сказал Нурдаулет Килыбай.
Напомним, мангистауские спортсмены в составе сборной Казахстана выиграли путевку на чемпионат Азии по волейболу сидя. XVII летние Паралимпийские игры «Париж-2024» пройдут с 28 августа по 8 сентября. На соревнованиях будут разыграны 549 комплектов медалей по 23 видам спорта.
Казахстан завоевал 33 лицензии в 9 дисциплинах: пара-пауэрлифтинг (5), пара-легкая атлетика (4), пара-плавание (4), волейбол сидя (1), пара-настольный теннис (1), пара-тхэквондо (4), пара-каноэ (2), паралимпийская стрельба (2) и пара-дзюдо (10).
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