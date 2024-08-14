Нурдаулет Килыбай пожелал успехов спортсменам, участвующим в Паралимпийских играх в Париже

Олимпиада – это не только спортивное соревнование, но и престиж страны. Верю, что национальная сборная защитит честь страны и покажет лучшие результаты на Олимпийских играх в Париже. Мы знаем, что паралимпийцы – это символ силы и мужества. Желаю вам победы и успехов, - сказал Нурдаулет Килыбай.