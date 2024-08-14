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14.08.2024, 16:55

Подготовку к отопительному сезону в Мангистау отработали на аппаратном совещании

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На аппаратном совещании 13 августа под председательством акима области Нурдаулета Килыбая обсудили вопросы подготовки к отопительному сезону 2024-2025 года. Об этом сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

Фото пресс-службы акима Мангистауской области
Фото пресс-службы акима Мангистауской области

В расширенном совещании приняли участие  руководители коммунальных учреждений региона, директоры кооперативов собственников квартир. Руководитель управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мангистауской области Абдеш Туркменбаев доложил о подготовке к отопительному сезону, охвате городов и населенных пунктов  котельными централизованного и автономного отопления.

В городах Актау и Жанаозен имеются котельные централизованного отопления, остальные районы обеспечены автономными котельными. Все теплоэнергетические центры и котельные автономного отопления используют товарный газ.  В области работают 407 автономных котельных, - сообщил Абдеш Туркменбаев.

Предприятие «КЖСА» планирует в этом году отремонтировать 6,6 километра инженерных сетей. В рамках ремонта тепловых сетей и обеспечения качественным теплоснабжением жилых домов 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 22, 26 и 27 микрорайонов города Актау  взамен устаревших элеваторных узлов устанавливают  490 автоматизированных пунктов управления мощностью 200-400 кВт.  17 июля получено положительное заключение государственной экспертизы по проекту «Реконструкция магистральных теплосетей Актау».  В целях завершения работ перед отопительным сезоном продолжается замена 11,3 км инженерных сетей.  В настоящее время демонтажные работы завершены, из России доставлено 8,7 км тепловых труб.

Руководители кооперативов собственников квартир обсудили ряд актуальных вопросов, связанных с тепловыми сетями города Актау, и проработали пути их решения.

Аким области Нурдаулет Килыбай поставил перед  коммунальными учреждениями ряд задач по предотвращению аварийных и технических нарушений в системе теплоснабжения в отопительный сезон.

Система отопления нашего региона очень важна для безопасности и благополучия жителей.  В связи с этим необходимо, чтобы все ответственные учреждения и специалисты выполняли работы качественно и в срок во избежание возникновения аварийных и технических нарушений в тепловых сетях, - сказал Нурдаулет Килыбай.

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