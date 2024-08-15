18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
478.57
526.91
5.4
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
15.08.2024, 11:54

Мангистау активно продолжает принимать участие в экоакции «Таза Қазақстан»

Госинформзаказ 0 0

В Актау провели масштабную экоакцию «Чистый берег». Организаторы экоакции разделили побережье на участки, закрепив за каждым координатора. В итоге в порядок были приведены архитектурные скульптуры на берегу, очищена от мусора прибрежная территория на протяжении пяти километров. Не остались в стороне от экоакции и дайверы. Об этом сообщает Центр общественных коммуникаций Мангистауской области.

 

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау
Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

Глубина начинается примерно после пяти метров, и на морском дне часто можно найти стеклянные и пластиковые бутылки, а также металлические банки. Прозрачная вода Каспийского моря делает бытовой мусор хорошо видимым издалека. Я уверен, что подобные акции должны проводиться регулярно, — отметил водолаз Жанибек Газизов.

Кроме того, на берегу свое снаряжение надевают водолазы. Они очищают морское дно от накопившегося мусора. В основном это пластик, пакеты и металлические банки. Капитан-лейтенант, старший инструктор водолазной службы Сайран Абдикаримов служит в ВМС РК уже больше 9 лет. Отмечает, что военные всегда готовы поддержать такие акции.

 Три водолаза разделили участок примерно в 250 квадратных метров, и каждый собирал мусор. В прошлый раз собрали 10 мешков, в этот раз — 12. Я всегда с удовольствием принимаю участие в подобных мероприятиях, потому что море должно быть чистым, — говорит водолаз.

15 августа в рамках акции «Таза Қазақстан» состоялась экоакция «Чистая школа» в 19А микрорайоне Актау, в которой приняли участие сотрудники общеобразовательных учреждений и молодежь города. Акция прошла вокруг здания школы, вводимой в эксплуатацию в новом учебном году. В этот же день еще одна школа, также вводимая в эксплуатацию в этом году, в с. Кызылтобе в Мунайлинском  районе организовала очистку на своей территории. 

В преддверии нового учебного года мы приняли участие в экоакции «Чистая школа». Такие мероприятия особенно важны, поскольку они способствуют созданию безопасной и приятной учебной среды для детей. Чистота и порядок вокруг учебных заведений способствуют не только улучшению внешнего вида, но и формированию у учеников уважения к окружающей среде, - отметила заместитель директора по учебной части средней школы №18 с.Кызылтобе Салтанат Нурмамедова.

15 августа в рамках акции «Таза Қазақстан» прошел субботник на участке автодороги, ведущей к международному аэропорту Актау. В нем приняли участие около 50 человек, были задействованы специальные машины для санитарной очистки. 

Мы должны прививать людям важность сохранения природы, продолжать убирать и поддерживать чистоту. Продвижение таких акций необходимо, чтобы привлекать все больше участников и сделать заботу об окружающей среде общим делом», — сказал лидер молодежи Бахтияр Максатов. 

Стоит отметить, в Мангистау 10 августа прошел масштабный субботник в рамках акции «Таза Қазақстан». На чистку побережья, парков, скверов и даже дна моря вышли более 3 тысяч человек, задействовано около 100 единиц спецтехники. Всего же было собрано и вывезено 300 тонн мусора. К городам Актау и Жанаозен присоединились и районы: Мунайлинский, Мангистауский, Тупкараганский, Бейнеуский и Каракиянский.   

Также, в рамках экологической акции «Таза Қазақстан» в августе месяце проходит акция «Мектепке жол, тазалыққа нық қадам!», которая была организована в виде челленджа. Цель данного мероприятия — текущий ремонт образовательных учреждений на 2024-2025 учебный год, озеленение, установка дорожных схем и знаков на дорогах, прилегающих к школам, восстановление освещения и активизация работы по уборке территорий. Челлендж «Мектепке жол, тазалыққа нық қадам!» стартовал в Актау, и в настоящее время продолжается в виде эстафеты в других городах и районах.

Вместе с тем, до конца августа сотрудники АО«Мангистаумунайгаз» планируют  провести экоакцию вдоль набережной Каспийского моря.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Самый влиятельный род в Казахстане: Кто правит в трех жузах?Новости Казахстана
06.07.2024, 12:38 0
Слова Димаша Кудайбергена вызвали скандал на музыкальном конкурсе в КитаеНовости Казахстана
28.07.2024, 10:50 0
Назарбаева лишили еще одного статусаНовости Казахстана
24.07.2024, 17:55 0
«Отбасы банк» хочет привлечь к ответственности тех, кто использовал пенсионные выплаты на лечение зубов не по назначениюНовости Казахстана
25.07.2024, 19:27 0
«Масимов не уйгур»: семейный врач экс-главы КНБ рассказала о его национальностиНовости Казахстана
23.07.2024, 10:25 0

Последние комментарии

< >
Министерство сделало заявление об утильсборе
tim77712 → Так может всё называть своими именами и судя по рассказанному этот сбор явно не должен называться утилем?
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Yevgeniy 24 → Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор Ответ кроется здесь.
Попавшийся пьяным за рулём чиновник из Мангистау пытался уйти от ответственности
glu-info → Ворон ворону глаз не выклюет.
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Aqtau_2023 → "судьи при отправлении правосудия независимы и подчиняются только конституции и закону" Это ответ для лохов.
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Argallo → "Однако, согласно конституционному закону, судьи при отправлении правосудия независимы и подчиняются только конституции и закону. Какое-либо вмешательство в деятельность суда по отправлению правосуди…