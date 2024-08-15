Мангистау активно продолжает принимать участие в экоакции «Таза Қазақстан»

В Актау провели масштабную экоакцию «Чистый берег». Организаторы экоакции разделили побережье на участки, закрепив за каждым координатора. В итоге в порядок были приведены архитектурные скульптуры на берегу, очищена от мусора прибрежная территория на протяжении пяти километров. Не остались в стороне от экоакции и дайверы. Об этом сообщает Центр общественных коммуникаций Мангистауской области.

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

Глубина начинается примерно после пяти метров, и на морском дне часто можно найти стеклянные и пластиковые бутылки, а также металлические банки. Прозрачная вода Каспийского моря делает бытовой мусор хорошо видимым издалека. Я уверен, что подобные акции должны проводиться регулярно, — отметил водолаз Жанибек Газизов.

Кроме того, на берегу свое снаряжение надевают водолазы. Они очищают морское дно от накопившегося мусора. В основном это пластик, пакеты и металлические банки. Капитан-лейтенант, старший инструктор водолазной службы Сайран Абдикаримов служит в ВМС РК уже больше 9 лет. Отмечает, что военные всегда готовы поддержать такие акции.

Три водолаза разделили участок примерно в 250 квадратных метров, и каждый собирал мусор. В прошлый раз собрали 10 мешков, в этот раз — 12. Я всегда с удовольствием принимаю участие в подобных мероприятиях, потому что море должно быть чистым, — говорит водолаз.

15 августа в рамках акции «Таза Қазақстан» состоялась экоакция «Чистая школа» в 19А микрорайоне Актау, в которой приняли участие сотрудники общеобразовательных учреждений и молодежь города. Акция прошла вокруг здания школы, вводимой в эксплуатацию в новом учебном году. В этот же день еще одна школа, также вводимая в эксплуатацию в этом году, в с. Кызылтобе в Мунайлинском районе организовала очистку на своей территории.

В преддверии нового учебного года мы приняли участие в экоакции «Чистая школа». Такие мероприятия особенно важны, поскольку они способствуют созданию безопасной и приятной учебной среды для детей. Чистота и порядок вокруг учебных заведений способствуют не только улучшению внешнего вида, но и формированию у учеников уважения к окружающей среде, - отметила заместитель директора по учебной части средней школы №18 с.Кызылтобе Салтанат Нурмамедова.

15 августа в рамках акции «Таза Қазақстан» прошел субботник на участке автодороги, ведущей к международному аэропорту Актау. В нем приняли участие около 50 человек, были задействованы специальные машины для санитарной очистки.

Мы должны прививать людям важность сохранения природы, продолжать убирать и поддерживать чистоту. Продвижение таких акций необходимо, чтобы привлекать все больше участников и сделать заботу об окружающей среде общим делом», — сказал лидер молодежи Бахтияр Максатов.

Стоит отметить, в Мангистау 10 августа прошел масштабный субботник в рамках акции «Таза Қазақстан». На чистку побережья, парков, скверов и даже дна моря вышли более 3 тысяч человек, задействовано около 100 единиц спецтехники. Всего же было собрано и вывезено 300 тонн мусора. К городам Актау и Жанаозен присоединились и районы: Мунайлинский, Мангистауский, Тупкараганский, Бейнеуский и Каракиянский.

Также, в рамках экологической акции «Таза Қазақстан» в августе месяце проходит акция «Мектепке жол, тазалыққа нық қадам!», которая была организована в виде челленджа. Цель данного мероприятия — текущий ремонт образовательных учреждений на 2024-2025 учебный год, озеленение, установка дорожных схем и знаков на дорогах, прилегающих к школам, восстановление освещения и активизация работы по уборке территорий. Челлендж «Мектепке жол, тазалыққа нық қадам!» стартовал в Актау, и в настоящее время продолжается в виде эстафеты в других городах и районах.

Вместе с тем, до конца августа сотрудники АО«Мангистаумунайгаз» планируют провести экоакцию вдоль набережной Каспийского моря.