В Актау экокампанию «Таза Қазақстан» поддержали частные предприятия

Благоустройство главной достопримечательности Актау - морской набережной - поддержали молодые сотрудники частных предприятий. Берег поделили на участки и закрепили за каждым координатором. Так, благоустройство побережья будет более эффективным, считают организаторы. Об этом сообщает Центр общественных коммуникаций Мангистауской области.

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

За участок в 9А микрорайоне отвечала строительная компания «IKSOR development». Через соцсети они организовали сбор и других активистов. К 50 сотрудникам присоединились спортсмены школы дзюдо, пляжные волейболисты, бегуны и молодые мамы.

Я занимаюсь бегом в «Run club» по утрам, гуляю с ребенком. По возможности, всегда собираю мусор, лежащий на дороге. Подобные экологические инициативы важны не только для благоустройства Актау, но и для жителей, так они чувствуют большую ответственность за город. Если бы каждый убирал за собой свой мусор, то Актау был бы еще чище, - говорит жительница Актау Жадыра Иманбаева.

Свою работу участники субботника поделили на несколько этапов. Убирали сорную траву, отдельно собирали бытовые отходы, и даже крышкам от пластиковых бутылок нашли применение. Их передадут в благотворительную организацию.

Сегодня здесь принимают участие не только 50 сотрудников нашей компании, но и представители различных организаций. Нам выделили участок от композиции I love Aktau и до начала Скальной тропы. Чтобы заинтересовать их, мы подготовили подарки и сертификаты. Теперь мы постараемся чаще устраивать экологические мероприятия. Приглашаю к участию и другие строительные компании, - рассказала представитель компании «Iksor Development» Акмарал Илюбаева.

Так, детям, ставшими активными участниками экокампании, вручили билеты в кинотеатр и сертификаты на катание на сапбордах.