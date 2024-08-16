18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
478.57
526.91
5.4
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
16.08.2024, 09:25

В Актау экокампанию «Таза Қазақстан» поддержали частные предприятия

Госинформзаказ 0 0

Благоустройство главной достопримечательности Актау - морской набережной - поддержали молодые сотрудники частных предприятий. Берег поделили на участки и закрепили за каждым координатором. Так, благоустройство побережья будет более эффективным, считают организаторы. Об этом сообщает Центр общественных коммуникаций Мангистауской области.

 

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау
Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

За участок в 9А микрорайоне отвечала строительная компания «IKSOR development». Через соцсети они организовали сбор и других активистов. К 50 сотрудникам присоединились спортсмены школы дзюдо, пляжные волейболисты, бегуны и молодые мамы. 

 Я занимаюсь бегом в «Run club» по утрам, гуляю с ребенком. По возможности, всегда собираю мусор, лежащий на дороге. Подобные экологические инициативы важны не только для благоустройства Актау, но и для жителей, так они чувствуют большую ответственность за город. Если бы каждый убирал за собой свой мусор, то Актау был бы еще чище, - говорит жительница Актау Жадыра Иманбаева. 

Свою работу участники субботника поделили на несколько этапов. Убирали сорную траву, отдельно собирали бытовые отходы, и даже крышкам от пластиковых бутылок нашли применение. Их передадут в благотворительную организацию. 

 Сегодня здесь  принимают участие не только 50 сотрудников  нашей компании, но и представители различных организаций. Нам выделили участок от композиции I love Aktau и до начала Скальной тропы. Чтобы заинтересовать их, мы подготовили подарки и сертификаты. Теперь мы постараемся чаще устраивать экологические мероприятия.  Приглашаю к участию и другие строительные компании, - рассказала представитель компании «Iksor Development» Акмарал Илюбаева.  

Так,  детям, ставшими активными участниками экокампании, вручили билеты в кинотеатр и сертификаты на катание на сапбордах.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Самый влиятельный род в Казахстане: Кто правит в трех жузах?Новости Казахстана
06.07.2024, 12:38 0
Слова Димаша Кудайбергена вызвали скандал на музыкальном конкурсе в КитаеНовости Казахстана
28.07.2024, 10:50 0
Назарбаева лишили еще одного статусаНовости Казахстана
24.07.2024, 17:55 0
«Отбасы банк» хочет привлечь к ответственности тех, кто использовал пенсионные выплаты на лечение зубов не по назначениюНовости Казахстана
25.07.2024, 19:27 0
«Масимов не уйгур»: семейный врач экс-главы КНБ рассказала о его национальностиНовости Казахстана
23.07.2024, 10:25 0

Последние комментарии

< >
Министерство сделало заявление об утильсборе
tim77712 → Так может всё называть своими именами и судя по рассказанному этот сбор явно не должен называться утилем?
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Yevgeniy 24 → Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор Ответ кроется здесь.
Попавшийся пьяным за рулём чиновник из Мангистау пытался уйти от ответственности
glu-info → Ворон ворону глаз не выклюет.
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Aqtau_2023 → "судьи при отправлении правосудия независимы и подчиняются только конституции и закону" Это ответ для лохов.
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Argallo → "Однако, согласно конституционному закону, судьи при отправлении правосудия независимы и подчиняются только конституции и закону. Какое-либо вмешательство в деятельность суда по отправлению правосуди…