В Мангистауском регионе работают более 120 ресторанов туристического направления

В регионе функционируют 110 кафе, более 120 ресторанов, 101 гостиница. По словам представителей регионального управления предпринимательства, за последние годы увеличилось количество предпринимателей в рестораторской сфере.

Как говорят сами руководители ресторанов региона, туристам в первую очередь нужна вкусная еда и чистое спальное место. Один из рестораторов пригласил поваров из России и расширил ассортимент блюд европейским меню.

Мангистау - музей под открытым небом. Есть также подземные мечети Бекет ата, Шопан ата, Шакпак ата. Это приводит к ежегодному росту числа туристов. Как вы знаете, Глава государства поручил уделить особое внимание Мангистаускому региону. Ожидается, что в 2025 году Актау станет культурной столицей тюркского мира. Наша цель - привнести инновации в регион. Инновационные продукты и технологии в сфере общественного питания во многом зависят от того, что происходит в смежных отраслях, и значительно влияют на экономику. Без внедрения новшеств невозможно произвести продукцию, которая будет обладать нужным уровнем конкурентоспособности. Предприятия, первыми применившие эффективные новинки, получают огромные преимущества. В связи с этим мы открыли ресторан в европейском стиле. Также хочу отметить, что это первый в парк-ресторан в Казахстане, - сказал предприниматель Сунгат Куаншалиев.