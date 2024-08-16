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16.08.2024, 10:57

В Мангистауском регионе работают более 120 ресторанов туристического направления

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В Актау динамично развивается сфера туризма. По словам руководителя областного управления туризма, за последние три месяца город посетили более 70 тысяч туристов. Из них около 6000 - иностранцы. Этот показатель растет с каждым годом, сообщает Центр общественных коммуникаций. 

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау
Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

В регионе функционируют 110 кафе, более 120 ресторанов, 101 гостиница. По словам представителей регионального управления предпринимательства, за последние годы увеличилось количество предпринимателей в рестораторской сфере. 

Как говорят сами руководители ресторанов региона, туристам в первую очередь нужна вкусная еда и чистое спальное место. Один из рестораторов пригласил поваров из России и расширил ассортимент блюд европейским меню. 

 Мангистау - музей под открытым небом. Есть также подземные мечети Бекет ата, Шопан ата, Шакпак ата. Это приводит к ежегодному росту числа туристов. Как вы знаете, Глава государства поручил уделить особое внимание Мангистаускому региону. Ожидается, что в 2025 году Актау станет культурной столицей тюркского мира. Наша цель - привнести инновации в регион. Инновационные продукты и технологии в сфере общественного питания во многом зависят от того, что происходит в смежных отраслях, и значительно влияют на экономику. Без внедрения новшеств невозможно произвести продукцию, которая будет обладать нужным уровнем конкурентоспособности. Предприятия, первыми применившие эффективные новинки, получают огромные преимущества. В связи с этим мы открыли ресторан в европейском стиле. Также хочу отметить, что это первый в парк-ресторан в Казахстане, - сказал предприниматель Сунгат Куаншалиев.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Не надо нам туристов, а то газ дорожает из-за них.
16.08.2024, 06:04
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