В Мангистау начался четвертый этап отбора в региональный кадровый резерв

Под председательством акима Мангистауской области Нурдаулета Килыбая 19 августа состоялось заседание комиссии по отбору в региональный кадровый резерв. На встрече кандидаты представили свои новые проекты и ответили в рамках интервью на вопросы членов комиссии. Об этом сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

Фото пресс-службы акима Мангистауской области

В ходе собеседования кандидаты представили свои оригинальные проекты в сферах промышленности и индустрии, экономики и финансов, социальной сферы, цифровизации, экологии и других отраслях, а также описали проблемы, возникающие при их реализации, ожидаемые результаты.

Заседание комиссии продлится до 21 августа.

Отметим, что первый этап отбора в региональные кадровые резервы во всех регионах страны стартовал 1 марта.

Всего по Мангистауской области документы подал 301 кандидат, из них 294 были зарегистрированы на первом этапе тестирования.

Во время отборочного этапа успешно прошли тестирование на знание законодательства 128 граждан, из них 52 кандидата - на оценку личных качеств. Из 52 кандидатов 47 были зарегистрированы для оценки компетенций. 40 претендентов на четвертый этап отбора получили путевку на этап «структурное собеседование в комиссии».