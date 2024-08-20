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19.08.2024, 19:29

В Мангистау продолжается осенняя призывная кампания

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В период с 10 июля по 10 сентября 2024 года в органах военного управления Мангистауской области представителями Пограничной службы КНБ РК проводится работа по предварительному изучению и отбору призывных граждан с целью комплектования пограничной службы в 2024 году. Об этом на брифинге в Центре общественных коммуникаций сообщил старший офицер отдела профессиональной и технической подготовки департамента пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан Мангистауской области Алинур Сейтханов.

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау
Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

Для комплектования Вооруженных сил и других войск и воинских формирований в необходимом количестве на срочную воинскую службу приглашаются граждане в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющие права отсрочки или освобождения от призыва. Спикер отметил преимущества срочной военной службы.

 Каждый отобранный претендент по окончании учебного процесса может пройти срочную воинскую службу в Мангистауской области, то есть по месту жительства. Предусмотрена отсрочка выплаты полученных кредитов. Гражданам, прошедшим срочную воинскую службу за счет организаций высшего и послевузовского образования Республики Казахстан, были предусмотрены образовательные льготы для получения высшего образования на льготной основе без результатов Единого национального тестирования, - сказал Алинур Сейтханов.

Департаментом пограничной службы КНБ РК Мангистауской области ежегодно призываются в армию около 250 граждан, 50% призывников добровольно остаются на военную службу по контракту с заработной платой первого месяца в размере 250 тыс. тенге.

Спикер назвал уважительные причины неявки граждан в призывные пункты:
1. Заболеваемость в связи с утратой трудоспособности;
2. Смерть или болезнь близкого родственника, требующего ухода со стороны призывного лица при отсутствии близких родственников, не состоящих на полном государственном обеспечении, проживающих совместно или отдельно с ними на территории Республики Казахстан или других лиц, обязанных по закону содержать членов семьи, нуждающихся в помощи другого лица;
3. Чрезвычайные ситуации природного или техногенного характера, лишившие гражданина возможности лично явиться по повестке. Причины неявки должны быть подтверждены документом. Отсрочка от призыва на срочную воинскую службу по семейным обстоятельствам предоставляется гражданам на основании представленных документов и акта обследования семейного положения. 

Отметим, пограничная служба Комитета национальной безопасности Республики Казахстан комплектуется призывниками, имеющими соответствующую физическую и морально-психологическую подготовку, образование не ниже общего среднего, отобранными в приоритетном порядке.

Ранее судимые за совершение преступления с непогашенной или неснятой судимостью в установленном законом порядке, имеющие непогашенную или неснятую судимость, в армию не призываются.

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