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20.08.2024, 10:35

В Актау предпринимателей штрафуют за грязь вокруг их офисов

Госинформзаказ 0 616 Наталья Вронская

В областном центре оштрафованы предприниматели, которые не поддерживали чистоту на прилегающей к их зданиям территории в радиусе пяти метров, сообщает пресс-служба акимата города.

фото пресс-службы акимата Актау
фото пресс-службы акимата Актау

В рамках экологической акции «Таза Казахстан» проводится мониторинг объектов предпринимательства на предмет соблюдения чистоты. В результате проверки были оштрафованы 20 предпринимателей.

Мониторинговая группа неоднократно предупреждала указанных предпринимателей о необходимости поддерживать чистоту. На тех, кто проигнорировал предупреждения, были составлены административные протоколы по статье 505 Кодекса РК «Об административных правонарушениях» и наложен штраф в размере 30 месячных расчетных показателей (110 760 тенге).

«Владельцы бизнеса несут административную ответственность по статье 505 Кодекса РК «Об административных правонарушениях» за неаккуратное содержание фасадов своих зданий, отсутствие чистоты вокруг, ненадлежащее освещение, а также за уход за зелеными насаждениями на прилегающей территории. В частности, за эти нарушения предусмотрены штрафы: для физических лиц — 73 840 тенге (20 МРП), для субъектов малого предпринимательства или некоммерческих организаций — 110 760 тенге (30 МРП), для субъектов среднего предпринимательства — 147 680 тенге (40 МРП), и для субъектов крупного предпринимательства — 369 200 тенге (100 МРП)», - сказал руководитель аппарата акима города Актау Аскар Нуржаубай.

Напомним, ранее о том, что акция «Таза Казахстан» начала носить более жесткий характер, сообщили власти Бускудука. Они первые сказали о том, что начали следить за грязнулями и будут накладывать штрафы за выброшенный в неположенном месте мусор.

 

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